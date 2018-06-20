Kuleden Erzurum’a “Cumhur ittifakı, millet aklı”

Türk Ulaşım-Sen Şube Başkanı Levent Sarıgül, Öğretim Görevlisi Sertaç Erciş, MHP İl Başkanlığı Yöneticisi aynı zamanda İş Adamı Hakan Yıldırım ve Kadir Yurdigül ile beraberindeki heyetle birlikte, Erzurum Havalimanı Baş Müdürü M. Hanifi Fidan’ı ziyaret eden Yurdigül daha sonrasında havalimanındaki vatandaşlar ve havalimanı personeli ile sohbet etti.

Cumhur ittifakının önemini vatandaşlara ve havalimanı çalışanlarına anlatan MHP MYK üyesi Adem Yurdigül Cumhur ittifakının şer odaklara, Türkiye ve İslam düşmanlarına karşı bir ittifak, bir kalkan olduğunu ifade etti.

Yolcularla sıcak ve samimi bir ilişki içerisinde sohbet eden MHP’nin genç Milletvekili adayına havalimanındaki yolcular yoğun ilgi gösterdi. Havalimanı personeliyle de samimi bir ortamda sohbet eden Adem Yurdigül Cumhur ittifakının gördüğü teveccühten çok memnun olduklarını ve Erzurum halkının Cumhur ittifakına inancının tam olduğunu söyledi.

Daha sonrasında Erzurum Havalimanının kulesini de ziyaret eden Yurdigül kule personeline Cumhur ittifakını anlatarak destek ve dualarını istedi.

Erzurum Havalimanı Müdürü Hanifi Fidan’a kendilerini ağırladıkları için teşekkür eden Yurdigül Havalimanı ziyaretini tamamladı.