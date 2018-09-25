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Kültür ve Turizm Müdürlüğü bir ilke daha imza attı

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanarak yürütülen ”Kültürümü ve Tarihimi Öğreniyorum” Kalkınma Bakanlığı SODES projesi kapsamında 20 Eylül-24 Eylül 2018 tarihlerinde Çanakkale gezisi düzenlendi.


Gezi kapsamında İl, İlçe ve köylerdeki dezavantajlı öğrencilere öncelik verildi. Proje kapsamında Çanakkale götürülen 92 öğrenci, refakatçi öğretmen ve gözetmenler gözetiminde Çanakkele'de, Eceabat, Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Rumeli Mecidiye Tabyası, Havuzlar Şehitliği, Soğanlıdere Şehitliği, Şahindere Şehitliği, Alçı Tepe köyü,Abide,Yahya Çavuş, Seddülbahir köyü, Similasyon merkezi, 57. Alay Şehitliği,Lağımlar,Kesikdere, Arıburnu Yarları, Conkbayırı, Mehmetçiğe saygı Anıtı,Sahra Hastaneleri ve Kilitbahir Kale müzesini gezdiler.


Rehberlerin anlatımından sonra milli duyguları yükselen öğrenciler, “Çanakkale Savaşının önemi düzenlenen bu proje kapsamında bizlerde daha da pekişti. Düşmanlara geçit vermeyen ve çetin savaşların yaşanmasına sahne olan toprak altında binlerce şehit barındıran bu toprakları ve cepheleri görme imkanını bulduk. Bizlere bu fırsatı veren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Kalkınma Bakanlığına, Milli Eğitim Müdürlüğüne, öğretmenlerimize ve görevli personellere teşekkür ediyoruz” dediler.

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