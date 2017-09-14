Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kültür Yolu Projesi’nin ikinci etabı kapsamında SGK binası ile çevresindeki diğer yapılar da ortadan kaldırılacak. Projeyle Cumhuriyet Caddesi adeta tarih kampüsüne dönüşecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kültür Yolu Projesi ile şehir merkezi adeta yepyeni bir görünüme kavuşacak. Projenin ikinci etabıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan hizmet binası da dahil olmak üzere o bölgede bulunan tüm yapılar istimlak edilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden edinilen bilgilere göre; Erzurum Kalesi, Caferiye Camii, Yakutiye Medresesi, Lalapaşa Camii, Ulu Camii, Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler, söz konusu proje sayesinde gün yüzüne çıkacak ve bölge bir tarih kampüsüne dönüştürülecek. Tarihi eserlerin çevrelerinde oluşturulacak olan meydan projeleriyle de, Erzurum şehir merkezi adeta açık hava müzesi olacak.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BİNASI YIKILACAK

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre; Kültür Yolu Projesi’nin ilk etabı tamamlandı. Önümüzdeki yıl başlanacak ikinci etap çalışmalarının kapsamında ise, başta SGK Erzurum İl Müdürlüğü binası ile çevresindeki yapılar bulunuyor. SGK’ya ait hizmet binasının ikinci etap kamulaştırma çalışmaları kapsamında istimlak edileceği belirtilirken, yine o bölgede bulunan iş merkezi ve SGK ile yapışık haldeki yapıların da ortadan kaldırılacağı ifade edildi. Bu bölgenin de kamulaştırılmasıyla birlikte Yakutiye Medresesi ile Narmanlı Camii arasında büyük bir koridor açılmış olunacağını dile getiren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Öyle ki; Yakutiye Medresesi’nin önünde duran birisi, Erzurum Kalesi’ni, Ulu Camii’ni ve hatta Narmanlı Camii’ni bile rahatlıkla görebilecek. Tarihi yapıların görünmesine engel teşkil eden ne kadar yapı varsa, Cumhuriyet Caddesi’nden temizlenecek" diye konuştular.,

PROJENİN EN ZOR ETABI GERİDE KALDI

Kültür Yolu Projesi’nin birinci etabı için 100 milyon liranın üzerinde kaynak kullanımı gerçekleştirildiğini anlatan konu ile ilgililer, projenin ilk etabının sadece Cumhuriyet Caddesi yönü değil, aynı zamanda Kurşunlu Camii civarını da kapsadığını söylediler. Caferiye Camii’nden başlanarak Kale’nin çevresi ve Kurşunlu Camii’nin etrafının gecekondu ve diğer yapılardan temizlendiği bilgisini aktaran Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin en zor etabının geride kaldığını belirterek, "Bundan sonraki aşamalar hem teknik, hem de iş yükü açısından çok da zor olmayacak. Proje tamamlandığında Erzurum şehir merkezi son derece şık, modern ve tarih kokan bir mizansene sahip olacak" dediler.