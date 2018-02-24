Kültür Yolu Projesi’nde yapısal çalışmalar başladı

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na bağlı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB) tarafından yürütülen Kültür Yolu Projesi’nin birinci etap çalışmaları kapsamında, kentsel ve arkeolojik sit alanda bulunan 40 hektarlık alandaki kentsel tasarım projesinin yapımına başlandı. Modüler bir yapımı esas alan peyzaj çalışmasında konaklama, restoran ve ticari alanları kapsayan bölgede Anadolu Selçuklu mimarisi uygulanacak. Kültür Yolu Projesi’nin birinci etabını kapsayan alanda saha gezisi yaparak çalışmaları başlatan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kültür Yolu Projesi’nin birinci etapla ilgili yapısal çalışmalarına başladık. 77 bin metrekarelik alanı kapsayan birinci etaptaki Erzurum Kalesi’nin kuzey kısmındaki kazı çalışmaları sürüyor. Kazı kısmının haricindeki 33 bin metrekarelik alanda çevre ve peyzaj çalışması yapacağız. Bu bölgede bilindiği gibi DAP ile Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü kale içinde, KUDEB ve Müze Müdürlüğü’nün denetiminde Erzurum Kalesi’nin dış kısmında arkeolojik bir kazı yapıyoruz. Bu çalışma bittiğinde tarih gün yüzüne çıkacak” dedi. Başkan Sekmen, bölgede uygulamaya konulan kentsel tasarım projesinin Anadolu Selçuklu mimarisinin baz alınarak hayata geçirileceğini bildirdi. Projenin amacına vurgu yapan Sekmen, “Şehrin tarihi dokusunun korunduğu bu proje tamamlandığında Erzurum, Avrupa’nın en büyük açık hava müzesini barındıran bir kent olarak anılacak” diye konuştu.