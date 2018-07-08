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08 Temmuz 2018 10:50

Kulüp Başkanı Doğan Topuk Yaylası’nda kampı ziyaret etti

Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, FB Topuk Yaylası Tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Doğan Topuk Yaylası’nda kampı ziyaret etti

08 Temmuz 2018 10:50


Kamp hazırlıklarını sürdüren Süper Lig takımlarından B.B.Erzurumspor’da yeni transferler Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Gilles Christ Sunu, Topuk Yaylası’nda akşam antrenmanına katıldı.


Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, yönetici Hüseyin Üneş ile birlikte Topuk Yaylası’nda birinci etap kamp çalışmasını sürdüren mavi-beyazlı kafileyi ziyaret ederek Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, Sportif Direktör Zafer Demir’e, oyunculara başarı dileklerini iletti.


Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, “Bugün takımımızın Topuk Yaylası’nda kampını ziyaret edip, teknik heyet ve sporcularımızla birlikte olalım istedik. Çalışmalar güzel gidiyor. İkinci etap kamp hazırlığımız Erzurum’da devam edecek. Takımda teknik heyet sporcular arasında güzel bir ortam var. Bizim hedefimiz süper Lig’de kalıcı olmak. Bunu da inşallah başaracak güçteyiz” dedi.




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