Kur’ân bülbüllerinden Müdür Yıldız’a ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün her yıl düzenlediği “Genç Sâdâ” Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında Türkiye 2. si Abdullah Arfat ve "Kur´ân´ın Genç Muhafızları” Hafızlık Yarışmasında Türkiye 1. si olan Ebubekir Kaçan İl Müdürü Ercan Yıldız’ı ziyaret ettiler.

Müdür Yıldız; Kur’an bülbüllerini başarılarından dolayı tebrik ederek İmam Hatip neslinin Kur’an ahlakıyla süslendiğini ve yaşantılarına da sirayet ettirmeleri gerektiğini söyledi.

Müdür Yıldız, Hafız Ebubekir Kaçan ve Hafız Abdullah Arfat’ı altınla ödüllendirdi ve çeşitli hediyeler verdi.