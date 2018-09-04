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04 Eylül 2018 16:51

Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenip hediyelerini aldılar

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Cimilli Aile Külliyesi’nde Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklara bisiklet hediye etti.

Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenip hediyelerini aldılar

04 Eylül 2018 16:51


Bir süre önce eğitimlere başlanan Kur’an kursunda açılış etkinliğinde sözünü verdiği bisiklet hediyelerini taktim eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye ilçe yönetim kurulu üyeleri, Cimilli Camii İmam hatibi Abdul Cebbar Kop ve çocukların ailelerinin de katıldığı bir törende Kur’an okuma eğitiminin önemine değindi. Savaşların eksik olmadığı küreselleşen dünyada insanlık onurunun ayaklar altına alındığını dile getiren Başkan Orhan Kur’an-ı Kerim okumanın yanında anlamanın insanlığı kurtuluşa götüreceğini kaydetti. Yaz Kur’an kurslarında eğitim gören çocukların Kur’an-ı Kerim öğrenme ilgisinin kendilerini de mutlu ettiğini söyleyen Başkan Orhan, hediyeler vermek gibi teşviklerle çocukların ileride kılavuz edinmeleri gereken yüce kitabı anlamaları öğrenmelerine yardımcı olduklarını yineledi.


Çocuklardan Hasan Karadağ, Mustafa Efe Eken ve Bedirhan Kaçar’a bisikletlerinin verilmesi sonrasında heyecanları dikkatlerden kaçmadı. Bu tür teşviklerle çocukların Kur’an-ı Kerim öğrenme heveslerinin katbekat arttığını söyleyen Cimilli Camii İmam hatibi Abdul Cebbar Kop da, ailelere bu anlamda çocuklarını teşvik etmesi çağrısında bulundu.




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