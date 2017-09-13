İl genelinde bu bayram 20 bin 213 büyükbaş hayvan kesilirken, kurban edilen küçükbaş hayvan sayısı ise 14 bin 549 oldu. Bu yıl Türkiye genelinde olduğu gibi, Erzurum’da da kesilen kurbanlık hayvan sayısında yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüş yaşandığı öğrenildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, Erzurum’da bu yıl kurban edilen büyük ve küçükbaş hayvan sayısını açıkladı. Bu bayramda il genelinde 34 bin 762 hayvanın kurban edildiğini kaydeden Ceylan, toplam içerisinde küçükbaş hayvan sayısının 14 bin 549 olduğunu bildirdi. Bu bayramda Türkiye genelinde kesilen hayvan sayısında bir düşüş yaşandığını belirten Ceylan, yüzde 10’luk bu düşüşün Erzurum’a da yansıdığını dile getirdi. Geçtiğimiz yıla ait kesim rakamlarının 37-38 bin dolayında olduğunu anımsatan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, buna rağmen Erzurum’dan başka illere sevk edilen hayvan sayısında herhangi bir eksilmenin yaşanmadığının altını çizdi.

KESİLENİN NEREDEYSE İKİ KATI İL DIŞINA GİTTİ

Geçen yıllarda olduğu gibi, Erzurum’un bu yıl da il dışına yapılan hayvan sevkiyatında ön plana çıktığını söyleyen Cengiz Ceylan, Erzurum’da yetişen büyük ve küçükbaş hayvanların artık Türkiye çapında marka bir değere sahip olduğunu ifade etti. Erzurum’dan bu bayramda 33 bin 790 büyükbaş hayvanın il dışına sevk edildiğini açıklayan Cengiz Ceylan, yine kurbanlık olarak satılmak üzere için başka illere sevk edilen küçükbaş hayvan sayısının da, 31 bin 79 adet olduğunu bildirdi.

Erzurum’dan başta İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa olmak üzere Türkiye’nin çeşitli büyükşehirlerine gönderilen büyük ve küçükbaş hayvanların tamamının satıldığını, bir tanesinin bile geriye getirilmediğini vurgulayan Ceylan, "Erzurum’da yetişen hayvanlar, artık marka bir değere sahip. Türkiye’nin neresinde olunursa olunsun, Erzurum’dan götürülen her kurbanlık kesinlikle alıcı buluyor, anında satılıyor. Çünkü yöremizde yetişen hayvanların etleri katile bakımından diğer bölgelerde yetişen hayvanlarınkine oranla çok daha iyi. Dolayısıyla Erzurum malı denildiğinde satın almak için artık herkes birbiriyle yarışıyor" diye konuştu.

ERZURUM ETİNİN BESİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Erzurum’da meralarda yetişen hayvanların sürekli gezindikleri için etlerinin hem lezzetli, hem de besin değerinin yüksek olduğunu dile getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ceylan, "Bizim bölgemizde yetişen hayvanların etleri, renkleri itibariyle vitrinde sergilenecek kadar kırmızı değil ama besin değeri çok yüksek. İşte biz yıllardır bunu besicilerimize ve kamuoyuna anlatıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuz kanaatindeyiz. Çünkü Erzurum etini tadanlar, aradaki farkı rahatlıkla ayırt edebiliyorlar. Bu da, bizim yöremizde yetişen hayvanları giderek cazip hale getiriyor. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere, il genelinde kesilen büyükbaş hayvan sayısının neredeyse iki katı il dışına sevkedilmiş. Küçükbaş hayvan sayısı da aynı şekilde. Ve bu rakamlar her yıl biraz daha artıyor" ifadelerini kullandı.