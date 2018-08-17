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17 Ağustos 2018 09:31

Kurban Bayramı’nın birinci günü toplu taşıma ücretsiz

Erzurum’da Kurban Bayramı’nın birinci gününde toplu taşıma ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı’nın birinci günü toplu taşıma ücretsiz

17 Ağustos 2018 09:31


Bayramın birinci günü Büyükşehir Belediyesi’nin otobüsleri, özel halk otobüsleri ve şehir içi hattında çalışan minibüsler, vatandaşları ücretsiz olarak taşıyacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nce özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar da düşünülerek alınan karar doğrultusunda Bayramda yapılacak eş, dost ve akraba ziyaretlerinin rahatlıkla gerçekleştirilebilmesi sağlanacak. Bayram namazına müteakip vatandaşların yapacakları mezarlık ziyaretleri için şehir merkezinde bulunan 57 camiden bayram namazı sonrası mezarlıklara otobüs kaldırılacak. Bu nedenle şehir içerisinde toplu taşıma seferleri 08.30 itibariyle başlayacak. Mezarlık ziyareti sonrası dönüşler için araçlar mezarlıklarda hazır bekletilecek. Yetkililer, vatandaşların Bayram süresince toplu ulaşım ile ilgili karşılaştıkları sorunlar için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 444 16 25, Uydu Takip Merkezi 344 16 25 ile İstasyon Sevk İdare Merkezi’nin 344 16 19 numaralı telefonlarını arayarak şikâyet ve taleplerini bildirebileceklerini belirtti. Bu arada ulaşım seferleriyle ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, “ulasim.erzurum.bel.tr” adresinden yararlanabilir.




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