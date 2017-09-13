Kurban derileri yola çıkıyor

Bu yıl elde edilecek olan hasılatın ise, 500 tonu bulmayacağı belirtiliyor. Erzurum’da çeşitli semtlerde ve noktalarda toplanan deriler, önümüzdeki günlerde Gerede, Kula ve Tuzla ilçelerine doğru yola çıkarılacak.

Her yıl kurban bayramından sonra asıl bayramın yaşandığı dericilik sektöründe bu yıl hasılatın beklenenin de altında çıkması bekleniyor. Her yıl ortalama 500-600 ton derinin sektöre kazandırıldığı Erzurum’da, bu yıl toplanacak olan derilerin 500 tonu bulmasının bile zor olduğu ifade ediliyor. Erzurum’da dericilik faaliyetlerinin yürütüldüğü işletmelerden edinilen bilgilere göre; deri toplama ve tuzlama işlemleri halen devam ediyor. İlçelerden getirilen derilerin de toplanmasıyla birlikte yüklenecek olan TIR’lar, Bolu’nun Gerede, Manisa’nın Kula ve İstanbul’un Tuzla ilçesindeki deri işleme tesislerine doğru yola çıkacak.

ERZURUM’DAKİ DERİ BİLANÇOSU STANDART

Erzurum’daki dericilik işletmelerinden edinilen bilgilere göre; şehirde her yıl toplanan deri miktarı 500-600 ton arasında değişiyor. Geçtiğimiz yıl 500 tonun üzerinde derinin toplandığı Erzurum’da, bu yıl kesim oranının düşmesi sebebiyle deri miktarının da azalmasını beklediklerini kaydeden işletmeciler, "Bu yıl Erzurum’da kesim az oldu. İnsanlar bireysel olarak kurban kesmek yerine, bu yıl genellikle hisse sistemine dahil oldu. Dolayısıyla bu yıl toplanacak olan derilerin 500 tonu bile bulmayacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Söz konusu miktara küçükbaş hayvan derilerinin dahil olmadığının altını çizen işletmeciler, "Küçükbaş hayvan derileri kiloyla satın alınmıyor, tane işi kabul ediliyor. Bu sebeple bahsini ettiğimiz beklenti, sadece büyükbaş hayvan derileri için" dedi. Erzurum’dan şu ana kadar yola çıkarılan deri sevkiyatının birkaç TIR olduğunu anlatan işletmeciler, toplama işleminin sürdüğünü dile getirerek, önümüzdeki günlerde bütün işletmelerin topladıkları derileri Erzurum’dan göndereceklerini belirttiler.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DERİSİNİN GETİRİSİ YOK

Büyükbaş hayvan derisinin kilo işi satın alındığını söyleyen Erzurum’daki deri işletmecileri, "Kilosunu 3 liradan satın aldığımız derileri tuzluyor ve beklemeye bırakıyoruz. Bir büyükbaş hayvan derisi ortalama 20-30 kilogram geliyor. Çünkü kesilen hayvanların büyük bir bölümü yetişkin ve iri büyükbaş hayvanlar. Bu yüzden derileri de yüksek kilolara sahip. Topladığımız derileri, Türkiye’nin belli başlı işleme tesislerinin bulunduğu Gerede’ye gönderiyoruz. Bunun yanında Manisa’nın Kula ve İstanbul’un Tuzla ilçelerinde de, Erzurum’la irtibatlı olan deri işleme fabrikaları var." diye konuştular.

Küçükbaş hayvan derisinin pek tercih edilmediğini, büyük bir bölümünün de bu sebeple çöpe gittiğini anlatan işletmeciler, "Koyun derisinin katma değer açısından pekbir önemi yok. Dolayısıyla işletmeciler olarak bizim için de bir getirisi yok. Değer taşıyan sadece büyükbaş hayvanların derileri, bu sebeple mesaimizin büyük bir bölümünü büyükbaş hayvan derilerine ayırıyoruz" diye konuştular.