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17 Ağustos 2018 13:31

Kurban pazarında ilginç pazarlık görüntüleri

Erzurum’un Horasan ilçesinde ilginç pazarlıklar ve görüntülerin ortaya çıktığı canlı hayvan pazarında, bayram öncesi sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Kurban pazarında ilginç pazarlık görüntüleri

17 Ağustos 2018 13:31


Hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 900 ile 1400 lira arası, büyükbaş hayvanlar ise 5 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


Büyükbaş kurbanlık hayvanlar geçen yıla oranla 700 lira, küçükbaş hayvanlarda ise geçen yıla oranla 300 lira zamla satışa sunulması nedeniyle alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.


2 ortakla bir düveyi 6 bin TL’ye satın alan Şükrü Sayım, bu yılın önceki yıla göre kurbanlık fiyatlarının çok ucuz olmadığını geçen yıla nazaran aynı olduğunu söyledi.


Sayım, “6 bin liraya bir düve aldım. Geçmiş yıllara göre bu sene kurbanlık fiyatları arasında pek fark yok bu düveyi 2 kişi ortaklaşa aldık. Üreticinin sorunları bitmiyor. Kimi yem pahalı kimi kepek kimisi ot pahalı diyor. Etin kilosu 38-42 liradır. Bu yüzden bu yıl kurban fiyatları çok da pahalı değil uygundur.” dedi.




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