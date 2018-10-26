Kurt: “Erzurum Profesyonel Aşcılar Derneği olarak Milli Değerlerimize sahip çıkıyoruz”

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu'na (TAŞPAKON) bağlı Doğu Anadolu Aşcılar ve Pastacılar Federasyonu (DOĞAPAFED) üyesi Erzurun Profosyonel Aşcılar Derneği (ERPAD) son zamanlarda ülkemizde kurgulanan ekonomik oyunlar ve yaptırımlar nezdinde, hükümetin almış olduğu, ana fikrini milli ve yerli üretimin oluşturduğu aksiyonlara koşulsuz destek verdiklerini açıkladı.

Erzurum Profesyonel Aşcılar Derneği Başkanı Osman Kürşat Kurt, yaptığı açıklamada, “Üst kuruluşumuz Taşpakon'un tarafımıza tebliğ ettiği Milli Değerlerin Korunması ve Yerli Ürün Kullanımına Destek konulu yazıya istinaden, bizde ERPAD olarak konu ile ilgili, gıda, mutfak ekipmanı, set üstü, porselen, üniforma, sunum ekipmanları vb. olmak üzere üyelerimizin görev aldıkları işletmelerde yerli ve milli ürünlerimizin kullanımına dikkat etmeleri konusunda gerekli teşvik ve yaptırımları uygulamaya başladık” dedi.

Erzurum merkez ve ilçelerinde gerek mülki amirlikler ile yerel yönetimler gerekse eğitim kurumları ve STK'lar ile işbirliğine gidebileceklerini dile getiren Osman Kürşat Kurt, “Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu iş birliği ile hazırlanan ilgili kaynakları paylaşarak bu bilincin artırılması konusunda gerekenlerin yerine getirilmesi için göreve hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.” diye konuştu.