Fulya Tezel, lazer epilasyon yapılmadan önce dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Dermatoloji Uzmanı Fulya Tezel, “Lazerle epilasyon uygulaması yapılmadan önce tüy ve kıllar birkaç hafta ağdayla alınmaz. (Kesin olması için bu süre 1 ay olarak belirtilir.) Lazer epilasyon uygulamasını başlatabilmek için epilasyon yapılacak bölgedeki tüylenme maksimum yoğunluğa ulaşıncaya kadar tüyleri kökten almadan beklemek gerekir. 2 ila 6 hafta arasında değişen bir sürede sarartıcı, ağda veya cımbız kullanılmamalıdır. Bu sürede uzayan tüyler için tüy dökücü krem kullanılabilir. Tüy dökücü kremler kıl köküne işlemediğinden lazer epilasyon uygulamasından önce kullanılabilir. Lazerle epilasyon yapılacak alanda uçuk, enfeksiyon, prekanseroz cilt hastalığı gibi lezyonların bulunmamalı, retinoik asit türevi akne ilaçları birkaç hafta öncesinden kesilmiş olmalıdır” dedi. Solaryumda ve güneşte bronzlaşmış olmamak gerekmektedir” dedi.

Lazer epilasyon işlemlerinin süresince kılların cımbızla veya iple alınmasının doğru olmadığını ifade eden Tezel, “Ayrıca güneş banyosu ve solaryumu takiben 48-72 saat içinde lazer epilasyon yapılmamalı ve işlem sonrası birkaç hafta solaryum veya güneş ışınlarına maruz kalınmamalıdır. Uygulama sırasında acı, ağrı duyulur mu sorusu çok karşılaştığımız bir sorudur. Genellikle lazer epilasyon uygulaması acısızdır. Çoğu insan geçici bir iğne batması, karıncalanma, çok düşük kuvvette elektrik çarpma hissi veya lastik çarpmasında duyulan acı hissi gibi bir acı tanımlar. Çok nadiren işlem sırasında fazla acı hissedenler olabilmektedir. Bu nedenle bölgeye lokal anestezik krem sürülür ve epilasyonun acısız olması sağlanabilir” diye konuştu.

Uygulamadan önce doktorun kişi için cilt ve kıl yapısını muayene ettiğini kaydeden Tezel, “Bu muayene ile kıl yapınız uygun olup olmadığı çok önemlidir. En uygun kıl yapısı kalın ve siyah olan kıllardır. Beyaz tenli olmak lazer yöntemi için avantajdır. Açık tenli kişilerde yüksek dozlar rahatlıkla uygulanabilir. Fakat koyu tenlilerin üzülmesine gerek yoktur, koyu tenli hastalarımız ve ince tüyleri olan hastalarımızda ND: Yağ lazer kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

Tezel, lazer epilasyon yapılmadan önce yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Vücutta, lazer epilasyon yapılacak bölgedeki kılların en az 1 ay öncesine kadar kökünden alınmaması gerekir. Lazer yapılacak bölgenin öncelikle temizlenmesi gerekmektedir. İşlemden önce ağda, tüy dökücü krem kullanılmamalıdır. Lazer epilasyon işlemleri süresince kılların cımbızla veya iple alınması doğru değildir. Yine epilasyon yapılan bölgenin sağlıklı olması ve hiçbir yara ve benin bulunmaması epilasyon yaptıracak kişinin riske girmemesi için çok önemlidir. Epilasyondan önce 6 hafta boyunca güneş ışınlarına aşırı derecede maruz kalmamalı ve seans süresi boyunca da güneşten korunmalıdır. Bronzlaşmış ciltlere lazer epilasyon yapılmamalıdır. Bronzlaşmış ise hastanın cildinin açılması beklenmelidir. Öncesinde herhangi bir ameliyat durumu söz konusu ise bu durumu epilasyon merkezine bildirmesi gerekmektedir. Lazer epilasyon yapılacak alanlarda uçuk, enfeksiyon, prekanseroz cilt hastalıkları gibi lezyonlar bulunmamalı, retinoik asit türevi akne ilaçları birkaç hafta öncesinden kesilmiş olmalıdır. Cilt hassasiyeti yaratan deri hastalıkları olan hastalara lazer epilasyon uygulanmamalıdır. Sedef hastalığı bu hastalıklardan biridir.”