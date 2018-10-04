Lazer epilasyonda 10 maddeye dikkat

Fatma Yıldız, lazer epilasyon da belli maddelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Dermatoloji Uzmanı Fatma Yıldız, “Sosyal hayatın kadınlar için yoğunlaşması ile günden güne popülerliğini artıran bir uygulama, lazer epilasyon. Bundan 10 sene önce ameliyatsız estetik uygulamaları arasında sayılıp bir lüks olarak görülürken; günümüzde hemen her kadının ve hatta kıl probleminden muzdarip bir çok erkeğin başvurduğu bir kalıcı çözüm oldu. Uygulama bu kadar popülerleşince haliyle sağlıksız koşullarda ve kalitesiz cihazlarla işlem yapan "merdiven altı" bir çok işletme türedi” dedi.

Dermatolog Fatma Yıldız, dikkat edilmesi gereken 10 maddeyi şöyle sıraladı:

“1-Lazer epilasyon kesinlikle kanser yapmaz: Lazer, aslında ışık enerjisidir, belirli bir dalga boyunda ışık üretir. Bu ışık kılda bulunan melanin denilen koyu rengi hedefler, lazer enerjisi kıl kökünü ısıtarak bir daha çıkmayacak şekilde hasarlar. Kısacası lazer ışık enerjisi üretir. Radyasyon üretmez, bu nedenle çalışmalarda, herhangi bir kanserle ilişkisi tespit edilmemiştir.

2-Lazer epilasyon, yumurtalıklara etki etmez, kısırlığa neden olmaz: Epilasyonda, kullanılan lazer cihazları, 3-3,5 mm derinliğe kadar inebilmektedir. Lazer ışığı, yumurtalıklara, lenf bezlerine veya başka bir iç organa zarar vermez. Eğer uygun cihaz seçilmezse veya yüksek doz verilirse ciltte cildi yanıklar oluşabilir.

3- Lazerin zararları: Eğer uygun cihaz seçilmezse veya yüksek doz verilirse ciltte cildi yanıklar olabilir. Derin yanıklar iz ve leke bırakabilir. Epilasyon da kullanılan değişik lazer cihazları vardır. Sizin cildinize uygun cihaz ve doz, mutlaka bir doktor tarafından belirlenmelidir.

4- benlerin üzerine atış yapılır mı?: Benlerin üzerine atış yapılması zararlıdır. Benlerin yanmasına sebep olur. Bu nedenle lazer epilasyon yaptırmadan önce dermatolog doktor tarafından benlerinizin değerlendirilmesi önemlidir. Kötü huylu benlere kesinlikle atış yapılmamalıdır.

5-lazer epilasyon kılları artırır mı?: Evet, küçük bir ihtimalde olsa, lazer epilasyon kılları artırabilir. Çalışmalar lazerin kılları artırma özelliğinin yaklaşık yüzde 3-5 oranında olduğunu göstermektedir. Yüz bölgesi, üst kol gibi ince kılların olduğu alanlarda lazer epilasyon kılları artırabilir.

6-hangi cihaz en iyisidir?: Kılların siyah ve kalın olduğu alanlarda ( alt bacak, koltuk altı, bikini) en uygun cihaz kesinlikle Aleksandrite lazerdir. Kıllar ince ve açık renk ise tek başına aleksandrite lazer yetmez. Bununla birlikte Nd yag lazer ve diot lazer kullanılmalıdır.

7-Lazer epilasyonla yok olan kıl bir daha çıkar mı?: Lazer epilasyon yapılan alanda kıllar bir daha çıkmaz. Yalnızca %3 kadar kıl kökü yeniden kendini toplayabilir ama bu kıllar ayva tüyü şeklinde ince ve zayıftır, yani çok az sayıda çok ince kıllar tekrar çıkabilir. Eğer hormon bozukluğunuz olursa, yeni kıllar çıkabilir. Ama bunlar yanan kıllar değildir, daha önce olmayan sonradan çıkan kıllardır.

8- lazer epilasyon canımı acıtır mı?: Evet, lazer epilasyon bir miktar ağrılıdır. Lastik çapar gibi bir his oluşturur. Pek çok kişi bu acıdan çok rahatsız olmaz ama isterseniz, acıyı azaltmak için uyuşturucu kremler kullanılabilir. İşlemden 30 dakika önce bölgeye uygulanacak anestetik krem işlemin daha konforlu olmasını sağlar.

9-Lazer epilasyon hangi bölgelere uygulanabilir?: Lazer epilasyon erkek ve kadınlara güvenle uygulanır. Kaş altı dışında kıl olan tüm bölgelere kısacası tüm vücuda uygulanabilir.

10-Lazer epilasyon sonrası nelere dikkat edilmeli?: İşlem yapılan alanı, kaşımayın, yolmayın, çok Sıcak su ile yıkamayın. İki hafta boyunca güneşlenmeyin. Yapıldıktan sonra kırmızılık ve kıl köklerinde minik kabarıklıklar olabilir, endişelenmeyin. Bir iki gün içinde tüm şikâyetlerinizin geçmesi gerek, geçmezse veya başka bir şikâyetiniz olursa mutlaka doktorunuza başvurun.”