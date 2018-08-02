Lazer lipoliz ile istenmeyen yağlara son

Emrah Çinik, lazer lipoliz ile bölgesel yağlanmanın giderilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Emrah Çinik, “Lazer lipoliz bölgesel şekil verme teknikleri içinde en son uygulanmaya başlanan ve hızla daha çok rağbet gören yeni bir tekniktir. Lazer lipoliz cerrahi olmayan bölgesel zayıflama ve vücut şekillendirme yöntemidir. Lazer ışığı, yağ hücrelerinin zarlarına verilerek patlatılarak bölgesel yağlanmaların giderilmesini sağlar. Diğer yağ alma yöntemlerine göre birçok avantaj sunan lazer lipoliz ile yağ aldırma yöntemi, vücudun her yerindeki lokalize yağların giderilmesi için tasarlanmıştır. Amerikan FDA onaylı lazer cihazları son derece güvenli bir şekilde etkili ve yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Yağ hücreleri 1 milimetre çapındaki iğnelerle parçalanarak vücut tarafından emilip kendiliğinden yok olması sağlanır. Müdahale bölgesindeki gevşeyen ve sarkan deriyi sıkılaştırma imkânı sunan lazer lipoliz yöntemi, tek seansta istenilen sonuca ulaştırması, sonucun uzun yıllar kalıcı olması, morluk, ağrı ve şişliğin az ve kısa süreli olması açısından hastalar açısından popüler bir yağ aldırma ve vücut şekillendirme yöntemidir” dedi.

Lazer lipoliz yağ aldırma yöntemiyle yağ hücrelerinin parçalanarak ortadan kaldırıldığı için tekrar oluşmadığını ifade eden Çinik, “Unutulmaması gerekir ki, yağlı bölgedeki bütün yağlar yok edilmez. Eğerhasta, işlemden sonraki yıllarda beslenme alışkanlığına dikkat etmez, kalorisi yüksek besinler tüketirse kalan yağ hücrelerini çoğaltır ve o bölgedeki yağlanma tekrar artabilir. Lazer lipoliz yöntemi, kadın ve erkeklerde vücudun yağlanan bütün bölgelerinde rahatlıkla uygulanabiliyor. Yok edilemeyen inatçı ve dirençli yağları etkili ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırıyor. Yüz ve gıdı gibi hassas bölgelerde, basen, kalça, diz, karın, bel, sırt kısımlarında biriken yağlarda, erkeklerde meme büyümesinin tedavisinde ve liposuction yapılmış bölgelerde etkileyici ve hastanın arzu ettiği sonuçlar ortaya koymaktadır. Ergenliğini tamamlamış ve vücudunun herhangi bir ya da birkaç yerinde yağ birikimi olan kadın ve erkekler bu yöntemi yaptırabilir. İşlemi engelleyecek derecede kanama sorunu, akciğer, kalp ve damar gibi ciddi hastalıkları bulunanlara, doktor değerlendirmesi ve konsültasyonu sonrasında işlemin yapılıp yapılmayacağına karar verilir” diye konuştu.

Cerrahi olmayan günübirlik bir işlem olduğunu kaydeden Çinik, “Narkoz gerektirmez. Hastanın lazer ısısından zarar görmemesi için müdahale edilecek bölge uyuşturulur. Milimetrik ince kesiler açılır. Buradan fiberoptik kanüllerle girilerek güçlü lazer ışınlarıyla yağ hücrelerinin zarı patlatılarak parçalanması ve dağılması sağlanır. Bir miktar lazer enerjisi yağ dokusuna bırakıldıktan sonra işlem tamamlanır. 15 ila 60 dakika süren işlemin damar ve sinirlere zararı yoktur. Bu yöntemde yağlar dışarı çıkarılmaz. Parçalandığı için vücut tarafından emilerek yok edilir. Ayrıca açılan kesiler dikiş gerektirmeyecek kadar küçüktür. Korse kullanım süresi de çok azdır. Ortalama 1 haftadır. Morluk ve şişmeler çok hafif görülür ve çabuk atlatılır. Selülit tedavilerinde etkili sonuçlar veren bu işlemde ortalama 3-4 litre yağ parçalana bilmektedir. İlk 6 haftada kendini gösteren sonuçlar, 12 haftada tam olarak ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Çinik, lazer lipoliz yönteminin avantajları ve liposuction yönteminden farkını şöyle sıraladı:

“Yağlanan bölgedeki fazla yağların giderilmesi için tek seans uygulaması yeterlidir. İşlem yapılan bölgedeki yağlar tekrar oluşmaz. Vücudun her yerindeki, özellikle hassas olan yüz bölgesindeki lokalize olmuş yağlara rahatlıkla uygulanabilmektedir. Bu yöntem, müdahale bölgesindeki sarkan derileri toparlayıp sıkılaştırma özelliğine sahiptir. Derideki kalojen üretimini arttırarak bunu sağlar. Parçalanan yağlar diğer yöntemlerde olduğu gibi dışarı çıkarılmaz. Vücut içinde kalır ve vücut tarafından emilip yok edilir. Morluk, şişlik daha az olur, ortalama 10 günde kaybolur ve iyileşme süresi daha kısadır. Korse kullanım süresi liposuction yönteminde 1 aydır. Lazer lipoliz yönteminde 1haftadır. Hasta 2. günden itibaren işine dönebilir. İşlem esnasında hemen hiç kanama olmaz. Hastanede yatış gerektirmeyen bir işlemdir.”