Lehimleme yöntemi ile sağlıklı dişlere bir günde sahip olun

Çağdaş Kışlaoğlu, dişlerinin tümünü kaybetmiş veya hareketli total protez kullanan hastaların artık bir günde sabit dişlere kavuşabileceğini söyledi.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, “Çeşitli nedenlerle meydana gelen tüm diş kayıpları kişileri hem fizyolojik hem de psikolojik yönden etkiler. Tüm diş kaybı sonucunda hasta çiğneme ve konuşma fonksiyonlarını yerine getiremez. Hastanın besinleri iyi çiğneyememesi sindirim problemlerine neden olur. Kişinin davranışlarında özgüven kaybından kaynaklanan tutukluk görülür ve bu durum sosyal, iş ve aile hayatına bile yansır. Hatta ciddi travmalara neden olabilir. Bu şekilde yaşayan kişiler estetik kaygılardan dolayı gülmeyi unuturlar. Hareketli total protez kullanan hastalar kan dolaşımının sağlanması ve protezin üzerine oturduğu dokuları dinlendirmek için gece yatarken protezlerini çıkarırlar” dedi.

“İmplant tedavisinde kullanılan lehimleme yöntemi ile bir günde sağlıklı dişlere kavuşun”

İmplantı, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökü oluğunu ifade eden Kışlaoğlu, “Gelişen teknoloji sayesinde dişlerinin tümünü kaybetmiş veya hareketli total protez kullanan hastalar artık bir günde sabit dişlere kavuşabilir. Diş kayıplarına sağlıklı çözümler sunan implant tedavisinde kullanılan ağız içi lehimleme yöntemiyle artık dişsiz olan çeneye implantlar tek seansta yerleştirilip özel bir titanyum tel ile birbirine ağız ortamında lehimleniyor. Bu yöntem sayesinde birbirine titanyum ile lehimlenmiş implantlar daha güçlü bir sistem oluşturmuş oluyor. Böylece aynı gün içinde size özel tasarlanmış dişlere kavuşmak mümkün oluyor” diye konuştu.

Çağdaş Kışlaoğlu lehimleme yönteminin faydalarını şöyle sıraladı:

“Hasta gece yatarken protezlerini çıkarmıyorsa protezin altında kalan dokularda protez stomatiti adı verilen reaksiyon meydana geldiği için ağız kokusuna neden olabiliyor. Geceleri hareketli protezler kapladıkları doku alanlarını dinlendirmek amacıyla fırçalanıp mikrop oluşmaması için su içinde muhafaza ediliyor. Lehimleme yöntemiyle takma dişlerin verdiği zorluklardan kurtulup doğal dişlerden farksız sabit dişlere kavuşuluyor. Aynı gün takılan doğal görünümden farksız olan daimi dişler hem sağlıklı konuşma ve yemek yeme gibi aktiviteler konusunda hem de estetik açıdan doğal görünümüyle dikkat çekiyor. Ağız içi lehimle yöntemi ile daimi protez dişleri, doğal dişler gibi sağlam şekilde ağızda tutunur. Bu sayede yemek yeme için gerekli olan çiğneme işlevi doğal dişler gibi rahatça yapılabilmekte, kişiler günlük hayatlarını aksatmadan yaşayabilmektedir.”