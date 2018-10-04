Liposuction ile fazla yağ dokunuzdan kurtulun

Dr. Arda Katırcıoğlu, liposuction ile istenmeyen yağlardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Dr. Arda Katırcıoğlu, “Liposuction; bir vakum vasıtasıyla deri altında bulun yağ dokusunun alınmasını sağlayan, vücudun istenilen şekle getirilmesine yardımcı olan cerrahi bir işlemdir. Bu operasyon genellikle geleneksel yağ eritme yöntemleri ile eritilemeyen yağların alınmasında kullanılır. Liposuction insanlarda oluşan genel kanının aksine bir kilo verme yöntemi değildir. Cerrahi bir uygulama olan liposuction daha ziyade vücutta bulunan fazla yağ dokusunun azaltılması, vücut hatlarının şekillendirilmesidir” dedi.

Liposuction uygulamasının, ince uzun kanül adı verilen çubuklarla deri altındaki yağların emilmesi işlemi olduğunu ifade eden Dr. Katırcıoğlu, “Deride açılan deliklerden kanüller aracılığı ile bölgeden yağ alımı gerçekleştirilir. Liposuction uygulanmadan önce deri altına bir sıvı verilerek yağ hücreleri şişirilir. Bu sıvının diğer bir amacı ise kan damarlarının küçültülmesidir. Hekim tercihen bu uygulamada kanülün ucuna bağlı bir aspirasyon cihazı kullanabileceği gibi bu işlemi özel bir enjektör yardımı ile kendi beden gücünü kullanarak da yapabilmektedir. Günümüzde liposuction genel anestezi veya sedasyon ile birlikte lokal anestezi kullanılarak yapılan bir işlemdir. Bu sebeple hasta işlem esnasında herhangi bir acı veya ağrı hissetmez. Hangi anestezi yönteminin kullanılacağı ise alınacak yağ miktarı ve uygulanacak bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak uzman hekimin tercihidir. Liposuction uygulaması alınan yağ ve bölge büyüklüğüne bağlı olarak minimum 30 dakika ve maksimum 4 saat arasında sürebilmektedir. Alınan yağ vücudun kendi yağı olduğu için herhangi bir yan etki oluşturmaz ve gayet doğaldır” diye konuştu.

"Liposuction ile vücudun her bölgesinden yağ alınabilmekte"

Liposuction ile deri altından alınan yağın aynı ameliyat sırasında başka bölgelere enjekte edilebildiğini kaydeden Dr. Katırcıoğlu, “Dolgu amacıyla da kullanılabilir. Bunun haricinde ise kök hücre uygulamalarında da bu alınan yağ santrifüj işleminin ardından kullanılabilmektedir. Alınan yağ vücudun kendi yağı olduğu için herhangi bir yan etki oluşturmaz ve gayet doğaldır. Liposuction ile vücudun her bölgesinden yağ alınabilmektedir. Bununla birlikte kadınlarda karın, bel, kalçalar, bacakların ve dizlerin iç kısımları, boyun, gıdı ve kol altları yağ alımı için daha çok tercih edilen ve uygulaması daha çok olan bölgelerdir. Erkeklerde ise en uygun bölgeler karın, bel çevresi, gıdı, göğüsler ve halk arasında ‘simit' olarak tabir edilen bölgelerden yağ alımı yapılabilmektedir. Tüm bunlarla birlikte liposuction için uygun olup olunmayacağına doktorunuz karar verecektir” ifadelerini kullandı.

Lazer liposuctionın standart uygulamadan farklı olarak deri altındaki yağ hücrelerinin hücre çeperlerinin lazer vasıtası ile parçalanması ve liposuction yoluyla vücuttan uzaklaştırılması olduğunu belirten Dr. Katırcıoğlu, “Bu aşamada hem yağlar daha kolay vücuttan atılır hem de ek olarak deriye bir sıkılaşma olanağı sağlanır. Liposuction deri elastikiyeti iyi, lokalize yağ fazlalığı olan genç hastalarda tercih edilmektedir. Eğer deride bir sarkma varsa bu durumda karın germe, bacak germe gibi ameliyatlarla kombine edilmektedir. Ameliyat sonrası açısından, bir zorunluluk teşkil etmemekle birlikte liposuction uygulaması sonrasında lenf drenaj masajı veya LPG gibi uygulamaların faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Bu konuda hekiminize danışmanız ve önereceği ek tedavileri uygulamanız elbette ki sizin açınızdan olumlu sonuçlar doğuracaktır. 10 gün öncesine kadar kan sulandırıcı ilaçlar veya bu etkiyi gösterebilecek şeylerden uzak durmanız gerekmektedir. Liposuction uygulamasından 10 gün öncesine kadar kan sulandırıcı ilaçlar veya bu etkiyi gösterebilecek şeylerden uzak durmanız gerekmektedir. Kullanmanız gereken ilaç ve ağrı kesicileri doktorunuza danışarak belirlemeniz faydalı olacaktır. Liposuction sağlıklı bireylerde uygulanan bir ameliyatdır, ek hastalıklarınızı cerrahınıza engel teşkil edip etmediğini danışmanız gerekmektedir. Liposuction uygulamasında çok ince kanüller kullanılarak çalışıldığı için belirgin dikiş işlemi uygulanmaz. Bu sebeple herhangi bir dikiş izi oluşması söz konusu değildir. Bununla beraber kanüllerin deri altına girdiği yerlerde ihmal edilebilir nokta şeklinde ufak izler kalması mümkündür” açıklamalarında bulundu.

Bu süreçte ilk olarak kişiye özel korselerden kullanılması gerektiğini belirten Dr. Katırcıoğlu, “Korsenizi doktorunuzun talimatı doğrultusunda ortalama 1 ay kadar kullanmanız gerekmektedir. Ameliyatın büyüklüğüne bağlı olarak aynı gün hastaneden taburcu olabilirsiniz. Hastalar günlük aktivitelerine ertesi gün dönebilirler. 2-3 gün kadar hafif ağrılar olsa da işlerine geri dönemlerinde bir sakınca yoktur. 1 hafta sonrasında şişlikler azalmaya başlayacak, 1 ay sonra yeni görünümünüze kavuşacaksınız. Ancak en iyi netice 6 ayın sonunda alınacaktır. Ameliyat sonrasında uygulama yapılan alanlarda kalıcı bir düzelme sağlanır. Ancak elbette hasta yeniden kilo alırsa, tüm vücutta olabileceği gibi ameliyat olunan alanlarda da bir belirginlik ortaya çıkar. Ancak hiçbir zaman ameliyat öncesi eski hallerine geri dönmezler” şeklinde konuştu.