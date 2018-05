Lise Müdürleri ile değerlendirme toplantısı

Toplantı, müdür yardımcıları Samih Kır, İsmail Bağrıyanık ve Erzurum’da bulunan ortaöğretim kurum müdürlerinin katılımı ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde yapıldı.

Toplantının açılışında müdür yardımcısı Samih Kır, ortaöğretime geçiş sistemi, sosyal ve kültürel faaliyetler, üniversite sınavlarına hazırlık çalışmalarının değerlendirilmesi ile ilgili sunum yaptı.

Okul müdürlerini selamlayarak konuşmasına başlayan İl Müdürü Ercan Yıldız; Okullarda eğitim ve öğretimin iyileştirilmesi, rahat ve huzurlu bir ortamın sağlanması için okul müdürlerine önemli görevler düştüğünü, okullarda rehberlik faaliyetlerin aksatılmadan devam edilmesi, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak şekilde hazırlanması, öğrencilerin başarı ve disiplin durumlarının okul idaresince takip edilmesi gibi konularda yöneticilerden gerekli çalışmaların yürütülmesini istedi.

Ayrıca akademik başarının yanında çocuklara milli ve manevi değerlerin de anlatılmasının önemli olduğunu ifade eden Yıldız, “Vatanını, milletini ve bayrağını seven, ortak değerlerimizi özümsemiş, sevgiyi, kardeşliği ve paylaşmayı seven öğrenciler yetiştirmemiz her şeyden daha önemlidir. Okul idarecilerin ve öğretmenlerin mutlaka aile ziyaretlerinde bulunmaları gerekiyor. Eğitimin diğer bir ayağı olan ailelerimizi mutlaka eğitime dahil etmeliyiz” diye ifade etti.

Toplantı sonunda Müdür Yıldız, Ortaöğretim kurum müdürlerine 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı içerisinde göstermiş oldukları çalışmaları ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.