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Lise öğrencilerinden kök hücre bağış projesi

Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi ve Türk Kızılay’ı işbirliği ile yürütülen “Ya Çare Sensen” adlı kök hücre bağışı proje tanıtımı, Yakutiye Kent Meydanında düzenlendi.

Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi ve Türk Kızılay'ı işbirliği ile yürütülen “Ya Çare Sensen” adlı kök hücre bağışı proje tanıtımı, Yakutiye Kent Meydanında düzenlendi.


Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi ve Türk Kızılay'ı işbirliği ile yürütülen kök hücre bağışı proje tanıtımı etkinliğinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz yerel hedeflerinden sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin artırımı ile diğer yerel hedeflerimiz olan proje tabanlı çalışmaların artımına uygun olarak düzenlenen bu proje, bugüne kadar yapılan en duyarlı projelerden biri olduğunu dile getirerek, yapılan etkinlikte emeği geçen başta kurum amirlerine, okul idarecilerine, öğretmenlere ve tüm öğrencilere teşekkür ederim” dedi.


Programda ilk kök hücre bağışlarını Palandöken İlçe Kaymakamı Mehmet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş yaptı.


Düzenlenen programa Palandöken Kaymakamı Mehmet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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