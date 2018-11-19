Liseli Öğrenciler, Rektör Çomaklı ile röportaj yaptı

Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek bir röportaj gerçekleştirdi.

Okulda görevli öğretmenlerinde hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çomaklı, öğrencilerin gözlerindeki eğitim ve öğretim ışığının kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi. Oldukça yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve üniversiteyi hem bilimsel hem de fiziki açıdan daha yüksek seviyeye taşıdıklarını aktaran Rektör Çomaklı: “Böylesine yoğun geçen bir görevi ifa ederken gençlerle bir araya gelmek bizlere nefes aldırıyor. Biz Yeni Nesil Üniversite vizyonunu, yeni neslin üniversitesi olmak için hayata geçiriyoruz. Bütün çalışmalarımızı sizlere daha iyi bir gelecek sunmak için yapıyoruz. Sizler de; kendiniz, aileniz, vatanınız ve milletiniz için çok çalışın” dedi.

Sınav Kolejinde öğrenim gören Ebrar Çomaklı, Elif Taşdemir ve Didem Büyük'ün sorularını yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin gelişimine dair tavsiyelerde bulunarak gelecek planlamasında dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.