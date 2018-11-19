İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Liseli Öğrenciler, Rektör Çomaklı ile röportaj yaptı

Sınav Kolejinde öğrenim gören öğrenciler, okul dergilerinde yayımlanmak üzere Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek bir röportaj gerçekleştirdi.


Okulda görevli öğretmenlerinde hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çomaklı, öğrencilerin gözlerindeki eğitim ve öğretim ışığının kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi. Oldukça yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve üniversiteyi hem bilimsel hem de fiziki açıdan daha yüksek seviyeye taşıdıklarını aktaran Rektör Çomaklı: “Böylesine yoğun geçen bir görevi ifa ederken gençlerle bir araya gelmek bizlere nefes aldırıyor. Biz Yeni Nesil Üniversite vizyonunu, yeni neslin üniversitesi olmak için hayata geçiriyoruz. Bütün çalışmalarımızı sizlere daha iyi bir gelecek sunmak için yapıyoruz. Sizler de; kendiniz, aileniz, vatanınız ve milletiniz için çok çalışın” dedi.


Sınav Kolejinde öğrenim gören Ebrar Çomaklı, Elif Taşdemir ve Didem Büyük'ün sorularını yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin gelişimine dair tavsiyelerde bulunarak gelecek planlamasında dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.