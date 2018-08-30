30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Palandöken Gelişim Derneği Başkanı Lokman Lokmacı, “Milletleri tarih sahnesinde saygın kılan yegane unsur kazandıkları zaferlerdir. Mazisi binlerce yıla dayanan büyük Türk Milleti tarihte kazandığı eşsiz zaferlerle adını maziye ve atiye altın harflerle yazdırmıştır.

30 Ağustos’ta milletimize vurulmak istenen zincir kırılmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler” andı yerini bulmuştur.

30 Ağustos, Büyük Türk Milleti’nin zillete, esaret ve zulme karşı eşsiz bir başkaldırışıdır. Bu başkaldırış Malazgirt ile vatan yapılan Anadolu ‘nun binlerce yıl daha Türk’ün vatanı olacağının bütün dünyaya ilanıdır.

30 Ağustos Zaferi ile emperyalizme vurulan tokat bütün insanlık için bir örnek, bir meşale olmuştur.

2023 Hedeflerine emin adımlarla yürüyen Devletimize karşı bugün yapılmak istenenler, bize dün yaşatılmak istenenlerle aynıdır. Dün, Çanakkale ile destanlaşan, 30 Ağustos Zaferi ile de bu topraklara bağımsızlık mührünü vuran ceddimizin torunları olarak, bugünde aynı kararlılık ve bağımsızlık aşkıyla dolu olduğumuzun bütün dünya tarafından bilinmesi gerekmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Türk Milleti’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik eder, Başta Mustafa Kemal Atatürk Olmak üzere, bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyorum.” dedi.