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27 Şubat 2018 12:22

LPG yüklü tanker devrildi yol trafiğe kapatıldı

Erzurum’un Oltu ilçesinde keskin virajı alamayan LPG yüklü tanker devrildi.

LPG yüklü tanker devrildi yol trafiğe kapatıldı

27 Şubat 2018 12:22

Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı.


Yusufeli ilçesinden Oltu istikametine seyreden Selçuk Aydın yönetimindeki 55 KD 071 plakalı LPG yüklü tanker, Oltu Ayvalı Barajı önünde virajı alamayınca devrildi. Kaza sonrası devrilen tankerden gaz sızması nedeniyle Oltu-Artvin yolu trafiğe kapatıldı. Kazada hafif yaralanan tanker şoförü Selçuk Aydın Oltu Devlet Hastanesine sevk edildi.


Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken araçların geçmesine izin vermedi. Samsun’dan yola çıkan teknik ekibin güvenli bir şekilde gazı boşalttıktan sonra yolun trafiğe açılacağı öğrenildi. Olası bir tehlikeye karşı Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.




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