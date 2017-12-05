Lütfü Yücelik’e yaşam boyu başarı ödülü

Farklı alanlarda Türkiye’ye mal olmuş markalar ile başarılı işadamları, şirket yöneticileri, bürokratlar ve belediye başkanlarının, 1-20 Kasım 2017 tarihleri arasında halk oylamasıyla seçildiği organizasyonun ödül töreni, Bomonti Hilton Conference Center’da gerçekleştirildi.

"Türkiye’de örnek özelleştirme uygulaması"

Ekonomi dünyasının en iyilerini ve kariyerinde zirve yapmış isimleri bir araya getiren organizasyonun ödül törenine, iş, sanat ve spor camiasından yaklaşık 500 davetli katıldı. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri ve Türkiye Spor Ödülleri’nin de organizasyonunu gerçekleştiren NDM Ajans tarafından düzenlenen, “Türkiye İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi - Türkiye Altın Marka Ödülleri” gala gecesinde, 21’i marka kategorisi, 13’ü özel olmak üzere toplam 34 ödül verildi. Sunuculuklarını Özlem Yıldız ve Şenol İpek’in yaptığı ve kendi alanında söz sahibi marka ve isimleri buluşturan önemli organizasyonda, Aşkale Çimento ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de, tertip komitesi tarafından, ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye’nin en başarılı özelleştirmeleri arasında gösterilen Aşkale Çimento markasının sektöründe ilk 4’te yer almasında büyük pay sahibi olan Lütfü Yücelik törende ödülünü, Doğuş Şirketler Grubu Yöneticisi ve tertip komitesi üyesi Berk Özcan’ın elinden aldı. Törende Yücelik’in yanı sıra, Teknik Direktör Yılmaz Vural ve Jolly Tur Onursal Başkanı Sinan Vardar da Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı.

"Bu marka emeklerimizin en güzel karşılığı"

Kendisine böyle bir ödülü layık görenlere teşekkür eden ve ödülü, işçisinden mühendisine, idari personelinden bayisine kadar bütün Aşkale Çimento ve ER-ÇİM-SAN Holding ailesi adına aldığını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, “Şahsımda atfedilen bu başarı hepimizin ortak eseridir. Ortağından çalışanına, yönetim kurulundan bölge insanına bunu paylaşıyoruz. Aşkale Çimento’nun geldiği nokta bizler için en büyük mutluluk, en büyük gurur kaynağıdır. Bizim başarımız tesadüfi değil, inancın, çalışmanın ve azmin neticesidir. İşin en başında sermayemizle birlikte yüreğimizi ortaya koyarken bir takım tereddütler ve çekinceler taşımıyor değildik. Ama ne olursa olsun umudumuzu asla kaybetmedik. Şimdi sahip olduğumuz kıymetler, geldiğimiz nokta, yakaladığımız başarılar ve hepimizin değer kattığı “Aşkale Çimento” markası, emeklerimizin en güzel karşılığıdır sanırım.” dedi.

“Hep birlikte kazanalım istedik”

“1993 yılında bu güzel oluşum ve girişimin içinde olurken; bölge insanının sosyal ve ekonomik anlamda aydınlık dolu yarınlar yaşamasını asıl gaye edindik” diyen Yücelik şunları söyledi; “O günlerde istedik ki; bizlerle beraber olan arkadaşlarımız huzur, esenlik ve sağlık içinde bir ömür sürdürsün, yaşam kaliteleri her gün biraz daha artsın. Arzu ettik ki; sahip olduğumuz imkanlar çoğaldıkça çalışma arkadaşlarımız da kazansın, onlar da mutlu olsun. O gün dedik ki; hem yol arkadaşlarımıza, hem bölgemize, hem de ülkemize katkı yapmanın onurunu hep beraber yaşayalım. Aşkale Çimento’nun şu anki duruşu, yaptığımız onurlu ve gururlu mücadelenin en güzel ifadesidir. İnşallah hep birlikte daha güzel ve güçlü yarınlara beraber yürümeye devam edeceğiz. Çimento sektöründe; Aşkale, Trabzon, Van, Gümüşhane, Samsun, Bilecik ve Erzincan fabrikalarımızla gücümüze güç katıyoruz. Erzurum’da bulunan hazır beton tesisimiz Bursa, İstanbul, Ağrı, Aşkale, Giresun, Beşikdüzü, Trabzon, Tokat, Amasya ve Rize tesislerinin öncüsü oldu. Erzincan’da bulunan imalat fabrikası ve Tercan’da bulunan kırma, eleme tesisimiz birçok ihtiyacımızı karşılamaktadır. Ayakta durmak ve rekabet edebilmek için yatırımlarımıza, büyümemize devam edeceğiz. Bunları yaparken; doğal hayatın bozulmaması, çalışanlarımızın güvenliğini ve çevreye yönelik hassasiyetlerimizi her şeyin önünde tutmaktayız.”