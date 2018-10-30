Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kâhil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Makedonya Devlet Bakanı Kâhil: “Türkiye ile ticaret hacmimizi 1 Milyar Euro'ya taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Makedonya'daki siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendiren Bakan Kâhil, açılışın ardından üst düzey resmi temasların yanı sıra iş dünyasından etkili isimlerle de görüştü. Türk Kökenli Dış Yatırımlar Bakanı, Türkiye ile Makedonya arasında, her geçen gün daha da güçlenen ticari ilişkilerin, iki tarafa da kazanç getirecek önemli fırsatlar barındırdığını vurguladı.

Prof. Dr. Adnan Kâhil, Makedonya'nın Avrupa'ya yakınlığı nedeniyle üretim, yatırım ve turizm gibi konularda önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Geçmişten bu yana süregelen dostluğa vurgu yaparak Türk yatırımcıları ülkesine davet eden ve ticaret hacminin yükseltilebilmesi konusunda işbirliğine açık olduklarını söyleyen Kâhil, Avrupa Birliği üyesi olmaya hazırlanan Makedonya'nın yatırımcı şirketlere önemli avantajlar getirebileceğini belirtti.

Ülkemizde hazır giyim ve perakende sektörünün en önemli kuruluşlarından biri olarak 2001'den bu yana faaliyet gösteren Birleşik Markalar Derneği(BMD)'nin Başkanı Sinan Öncel ile görüşen Makedonya Devlet Bakanı, 400 bin çalışana sahip 420 markayı temsil eden Birleşik Markalar Derneği'ni, yatırım fırsatlarını görüşmek üzere ülkesine davet etti. Başkan Öncel ise, Makedonya'da dış yatırımlarla ilgilenen en üst düzey yetkilinin bir Türk olmasının Türk işadamları açısından son derece güven veren, etkileyici bir unsur olduğunu belirterek farklı ülkelerde yatırım ve üretim için fırsatlar arayan markalar için Türkiye'ye gösterilen bu ilginin çok değerli olduğunu ifade etti. Öncel, “Türk markaları, Avrupa'ya yakınlığı nedeniyle lojistik açıdan avantaj sağlayan, dost ve güvenli bir ülkede neler yapabileceğini değerlendirebilmek amacıyla Makedonya'nın bu nazik davetini memnuniyetle değerlendirecektir. Dernek olarak, ilk fırsatta Makedonya'ya bir ziyaret yapmayı planlıyoruz” dedi.