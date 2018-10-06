Makine teknikeriydi şimdi milli kayak simülatörü üretiyor

Erzurum'da emekli makine teknikeri, Türkiye'de üretimi olmayan ‘Pro Ski Simülatörü' üretti. Daha önce de ‘milli jetski' için proje geliştiren ancak destek bulamayan makine teknikeri, şansını bu kez de milli kayak simülatörüyle deneyecek.

Emekli olduktan sonra Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesinde Mesa-Teknik Ltd. Şti.'yi kuran Metin Öznülüer, Türkiye'nin yıllardır yurt dışından ithal ettiği Pro Ski Simülatörü imalatı için proje hazırladı. 1 ayda hazırladığı projeyi tamamlayan Öznülüer şimdi de seri üretime geçmeyi planlıyor.

Hem kayak eğitiminde hem de fitness salonlarında kullanılabilen ‘Pro Ski Simülatör'ün yurt dışında 800-bin euro arasında satıldığını belirten Öznülüer, Türkiye'de ise bu rakamın bin 300 euro'ya kadar çıktığını dile getirdi. Metal ve polietilen malzemeden ürettiği ve adına ‘milli kayak' dediği simülatör için destek arayan Öznülüer, "Yıllardır yaptıklarım karşılık bulmadı. Son şans olarak bu simülatörü ürettim. Umarım birileri sesimi duyup bu konuda bana destek verir" diye konuştu.