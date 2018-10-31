Masa tenisçileri Cumhuriyet Kupası'nda yarıştı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıldönümü kutlama etkinlikleri dahilinde Masa Tenisi Cumhuriyet Kupası müsabakaları Yakutiye Spor Salonu'nda yapıldı. 20'ye yakın hakemin görev aldığı müsabakalarda 150'inin üzerinde sporcu mücadele etti. Oldukça çekişmeli ve zevkli geçen masa tenisi müsabakalarında dereceye girerek madalya kazanmak isteyen sporcular, kıyasıya yarıştı.

Masa Tenisi İl Temsilcisi İlhami Yavilioğlu, GSİM Masa Tenisi Antrenörleri Mahmut Çağlayan ile Vedat Küçükoğlu nezaretinde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi turnuvasında minik, yıldız ve genç sporcular ile yetişkinler dereceye girmek için yarıştı.

Yakutiye Spor Salonu'nda yapılan müsabakaların oldukça çekişmeli ve dostluk içinde geçtiğine işaret eden Masa Tenisi Antrenörü Mahmut Çağlayan, “İki gün boyunca çok güzel maçlar izledik. Önce eleme maçları ardından çeyrek final, yarı final ve final maçları düzenledik. Sonunda da dereceye giren sporcularımıza ödüllerini verdik. Çok anlamlı bir turnuvayı başarı ile tamamlamanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Masa Tenisi Erzurum İl Temsilcisi İlhami Yavilioğlu'da, sporcuların müsabaka tecrübesi kazanması ve maç ritmini yakalamaları adına 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi karşılaşmalarının çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi.