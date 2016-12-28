Mavi-Beyazlılar ikinci yarının hazırlığını Antalya’da sürdürüyor

Antalya’da kampa giren Spor Toto 2 Lig Beyaz Grubun Lideri B.B.Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Yardımcı Antrenörler Bülent Üstüner, Zafer Demiray, Sinan Demirci, Adem Çağlayan ve Kaleci Antrenör Emin Sarı nezaretinde gece antrenmanı yaptı . Antrenmana Almanya’dan gelen gurbetçi stoper, sol bek ve orta saha oyuncuları Oguzhan Ulusoy, Mert Sahin, Mehmet Kurt’ta katıldı. Mavi-Beyazlılarda transfer çalışmaları devam ederken, gurbetçi oyuncular ile transfer kararını Teknik Direktör Ahmet Yıldırım verecek.

Yıldırım; "İkinci yarıya iyi başlangıç yapmak istiyoruz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, devre arası Antalya’da yoğun çalışma programı uyguladığını açıkladı. Yıldırım, "Ligin ilk devresini son maçta aldığımız önemli galibiyetle moralli kapattık. Buda devre arası hazırlığımız oyuncularımıza ekstra moral kattı. Fiziksel ve psikolojik anlamda iyi durumdayız. İnşallah bir sakatlık yaşamadan ikinci yarıya yapacağımız takviye transferlerle iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum" dedi.