Lig ekiplerinde BB Erzurumspor’da hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, Trabzon’da oynanacak rövanş maçına avantajlı bir skorla gitmek istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile 2-2 berabere kalan BB Erzurumspor’da gözler perşembe günü Trabzonspor ile oynanacak kupa maçına çevrildi.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, antrenman öncesi İHA’ya değerlendirmelerde bulundu. Gazişehir Gaziantep karşısında alınan beraberliğe üzüldüklerini dile getiren Altıparmak, “Deplasmanda oynadığımız maç bizim için daha doğrusu skor olarak belki ilk başta bakıldığı zaman iyi görünüyor ama oynanan futboldan sonra bakıldığı zaman 2-2 alınan netice açıkçası çok hoşumuza da gitmedi. Ümraniyespor maçında iyi futbol oynadık. Daha komple oynadık. Kendimizi daha fazla sahaya yansıttık. Maçın 60 ya da 70 dakikalık bölümünü zaten önde oynadık. Rakibimiz belki bunu bizlerden beklemiyordu. Bunda da çok başarılı olduk. İki kere öne geçtik. Bu skoru da korumamız lazımdı. Koruyamadık. Bir sıfır iken ikiyi yapsak, iki farkı yakalasak, bir iken üç biri yakalasak çok daha farklı kazanacağımız bir müsabaka olacaktı. Önemli olan takımın oyun düzeni, oyun planı olarak gelişme göstermesi bizi çok memnun etti. Ne olursa olsun Gazişehir ligin en zor deplasmanlarından birisi. Son altı haftada hiç mağlubiyetleri yok. İçeride oynadıkları tüm takımları yenmişler. Bir mağlubiyetleri var oda Gaziantepspor’a yenilmişler. Sahasında çok puan kaybetmeyen bir takım. Oynanan futbol ile biz 3 puanı hak etmiştik. Ama olmadı. Bu maçta tabi ki yaptığımız hatalar var. Bu hatalar üzerinden oyuncularımızla konuşacağız. İyi yapılan elbette çok şey de var. Artık bir oyun prensibi ve oyun şeklimiz var. Alınan her puan puandır. Özellikle deplasmandan alınan her puan çok önemlidir. Bir puan bir puan diyeceğiz. En azından yenemesek te yenilmeyeceğiz. Yenilmemeyi kendimize adet haline getireceğiz” diye konuştu.

“Avantajlı bir skorla Trabzon’a gitmeyi düşünüyoruz”

Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmayı da değerlendiren Altıparmak, rövanşa avantajlı bir skorla gitmek istediklerini vurgulayarak, "Trabzonspor’un gücü belli. Türkiye’nin dört büyük takımından birisi. Bizler hem kendi prestijimiz hem de Erzurumspor’u temsil etme adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Taraftarımızın da yanımızda olacağını biliyoruz. Seyreden herkes zevkli bir maç seyredecek. Bir tek amacımız var o da yapılacak maçı kazanıp Trabzon’a avantajlı bir şekilde gitmektir. Trabzonspor karşısında da iki maçta oynadığımız oyun sistemi ile oynayacağız. Rakip bizim için önemli değil. Orada da önde basarak oynayacağız. Trabzonspor maçını kazanmak için elimizden gelen her şeyi sahada yapacağız. İnşallah maç sonunda da Trabzon’a avantajlı bir skorla gitmeyi düşünüyoruz” dedi.

Kupa maçının önemli olduğunu ancak hafta sonunda oynayacakları lig maçının da kendileri açısında çok önemli olduğunu anlatan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Önümüzdeki pazartesi günü kendi evimizde Manisaspor’u ağırlayacağız. Bizim için final niteliğinde bir maç olacak. Bir haftalık periyotta Antep maçı, Trabzon kupa maçı ve Manisa maçı hepsini bir düşünerek tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Üç maçın son periyodu Manisa maçı olacak. Manisa maçında da artık tek hedefimiz var mutlak galibiyet. Bunu yapacak ta kalitemiz ve gücümüz de var. Dediğim gibi önce Trabzonspor ile kupa maçı ve ardından da Manisa maçını kazanıp hem moral kazanacak hem de rahatlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Antrenman öncesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri BB Erzurumsporlu teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundular.

Kaleci Ahmet Altın sakatlığı Hamza Younes’in de kart cezalısı olduğu için lig maçında Manisaspor karşısında takımda yer almayacağı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupasında BB Erzurumspor kendi saha ve seyircisi önünde 30 Kasım 2017 Perşembe günü saat 17.30’da karşı karşıya gelecek.