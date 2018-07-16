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16 Temmuz 2018 10:38

Mehmet Altıparmak: “Fizik ve performans olarak çok iyi kamp dönemi geçirdik”

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından B.

Mehmet Altıparmak: “Fizik ve performans olarak çok iyi kamp dönemi geçirdik”

16 Temmuz 2018 10:38

B.Erzurumspor’un, Topuk Yaylası birinci etap kampı sona erdi. B.B.Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da kampla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Fizik ve performans olarak çok iyi kamp dönemi geçirdik” dedi.


B.B.Erzurumspor’da 15 günlük Topuk Yaylası birinci etap kampı tamamlandı. Kamp süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Kampımız genelde çok iyi geçti, fizik ve performans olarak. Eldeki kadro ile çok çok iyiyiz. Şu anda eksiklerimiz var. Açıkçası biraz da geciktik. İnşallah ikinci etap kamp çalışmasında transfer çalışmalarını bir an önce hızlandırarak oyuncularımızı ikinci etap kampımıza katmamız lazım. Çünkü az zaman kaldı. Gelecek oyuncularımızın hazırlanması özellikle fizik olarak çalıştık ama taktik olarak çalışamadık çünkü eksiğiz, gelen genç oyuncularımız vardı. Bunların performansı belki bize belirleyici olarak düşündük ama onlar da 1-2 oyuncumuz dışında performans olarak aşağıda kaldılar” dedi.


İlk etap kampının verimli geçtiğini söyleyen Altıparmak, “Diğer transferlerimizi de tamamlayarak Erzurum’daki ikinci kampta özellikle saha çalışmasıyla lige hazır hale gelmiş olacağız. Transferlerin birçoğu ile görüşmelerimiz var. Ondan sonra hepimizin beklediği, özlediği Erzurumspor’u ligde göreceğiz. Çok ciddi sakatlıklarımız yok sadece Nobre’nin gözüne top isabet etmesi sonucu hafif sakatlık geçirdi. Pazar günü yaptığımız özel karşılaşmada kaleci Hakan ve Leo’nun da hafif sakatlıkları var” diye konuştu.


B.B.Erzurumspor, ikinci etap çalışmaları için 19 Temmuz’da Palandöken’de çalışmalara.




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