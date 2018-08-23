BB Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın son durumu hakkında bilgi veren Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Beşiktaş maçında ilk yarı muhteşem oynadık. 1-0’dan sonra belki de 3’ü, 4’ü yakalayacağımız pozisyonları bulmamıza rağmen bunları değerlendiremedik. Aynı şey Konya’da da oldu. Orada da müthiş bir mücadele verdik ama bir türlü olmadı. İki haftadır futbol anlamında belki şu anda ligin en iyi takımıyız diyebilirim. İki maçta girdiğimiz 14 tane yüzde yüz pozisyonumuz var. Bu bizim için çok iyi ama bir de bunun tersi var 6 tane gol yemişiz. Beşiktaş maçında 4 pozisyon var 3’ü gol olmuş. Konya’da 5 pozisyonun 3’ü gol olmuş. Gol atmakta çok sorunumuz yok ama çok gol yiyoruz. Şimdi bunların üzerinde de çalışıyoruz” dedi.

Son iki gündür de Rizespor üzerine çalıştıklarından söz eden Altıparmak, “Şunu söylemek istiyorum; biz oynadığımız oyunun hakkını muhakkak bir gün alacağız. İnşallah bu Rizespor maçıyla başlayacak. Rizespor maçında alacağımız bir galibiyet moral ve motivasyonumuzu yerine getirecek ve hak ettiğimiz puanları da almaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.