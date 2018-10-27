Mehmet Özdilek: “Hakemin tavrı maçın önüne geçti”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Kasımpaşa karşılaşmasında hakemin kararlarının kendi performanslarının önüne geçtiğini söyleyerek, "İkinci yarı oyundan çok hakemin tavrı önümüze geçti. Dokunmayla penaltı verilecekse bu çocukların emeğine yazık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında BB Erzurumspor, evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “İlk devre çok pozisyon vermedik. İkinci devre bizim yakaladığımız çok net pozisyonlar oldu ve golü bulduk. İkinci yarı oyundan çok hakemin tavrı önümüze geçti. Dokunmayla penaltı verilecekse bu çocukların emeğine yazık. Hem penaltı, hem 10 kişi kaldık. Hakem maçın önüne geçti. VAR ile konuştu mu, bu kadar çabuk. Hakkıyla verilecekse verilsin, ikinci penaltıya bir şey demiyorum. İlki oyunun seyrini değiştirdi. Oyuncularıma ve seyircimize teşekkür ediyorum. Zaman zaman hakemleri de yenmemiz gerekiyor demek ki. Penaltı öncesinde Taylan'a dirsek atılıyor. Hata hata üzerine. Lehimize vermesi gereken kararı aleyhimize veriyor” şeklinde konuştu.