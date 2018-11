Mehmet Özdilek: "Kasımpaşa maçında hakem kararları maçın önüne geçti"

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında evinde Kasımpaşa ile puanları bölüşen BB. Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek bu maçla ilgili, "Kasımpaşa maçında hakem kararları maçın önüne geçti. Alacağımız 3 puanın yerine 1 puan almamıza neden oldu" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan BB. Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Geçen haftaki karşılamada hakem kararlarının maçın önüne geçtiğini ifade eden Özdilek, “Takımın başına geldiğimiz 3 hafta içerisinde her hafta hem oyun hem de puan anlamında üstüne koyan bir B.B. Erzurumspor var. Geçen haftaki maçta kazanabileceğimiz bir maçtı. Maçtan sonrada söylemiştim bu hafta içerisinde de çok konuşuldu zaten hakem kararları maçın önüne geçti. Bizim alacağımız 3 puanın yerine 1 puan almamıza neden oldu. Bu tür mücadelelere devam edeceğiz asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Mehmet Özdilek, “6 puanlık bir maç”

Akhisarspor ile oynanacak maçın her iki taraf içinde hayati önem taşıdığını vurgulayan Özdilek, “Hafta sonu oynayacağımız Akhisarspor maçı için şunu söyleyeyim; her iki takım açısından da önemli bir müsabaka. İçeride veya dışarıda oynamamız bizim için her hangi bir şeyi değiştirmeyecek. Hafta sonu da aynı düşünceyle çıkacağız. Maça kazanma odaklı olacağız. Kazanabilmek içinde sahada neler yapmamız gerektiğini çok net şekilde biliyoruz. Bakıldığı zaman onlarda zor bir süreçten geliyor geçen hafta kazanmaları onlara moral oldu ama konum itibariyle bakıldığı zamanda biz son 3 haftadır kaybetmeyen açıkçası çok zor da gol yiyen bir takım haline geldik onu devam ettirmek istiyoruz. Artık ligde kolay maç yok her maç çok zor ama bakıldığı zaman realitesi 6 puanlık bir maç gibi görünüyor her iki taraf açısından. Amacımız oradan kazanarak bir sonraki maça daha güvenli çıkmak olacak” şeklinde konuştu.

Yapılan basın toplantısının ardından BB Erzurumspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, daha sonra toplu ve topsuz dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde ise çift kale maç yapıldı.