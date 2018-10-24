Mehmet Özdilek: "Takımın morali son derece iyi"

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanından bir puanla dönen BB. Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Takımın saha içi ve saha dışındaki morali son derece iyi" dedi.

Ligin 10. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak BB. Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Geçen hafta Trabzon'dan büyük bir moralle Erzurum'a döndüklerini belirten Özdilek, "Bu hafta yine kendi evimizde önemli bir takıma karşı oynayacağız. Geldiğimiz günden itibaren hep moralli takımlara karşı oynuyoruz. Alanya ve Trabzonspor maçları da öyle. Bu hafta son iki haftadır kazanan moralli bir takımla oynayacağız. Trabzon'dan alınan bir puan önemli ama bunu taçlandırmak lazım. Kazanmak istiyoruz. Kendi evimizde seyircimizin önünde tek düşüncemiz kazanmak olacak. Bu düşünce ile sahada olacağız" diye konuştu.

"Her maçın hikayesi farklı"

Özdilek, her maçın farklı bir hikayesi olduğunu vurgulayarak, "Bu maçın da hikayesi farklı olacaktır. Ama puana bizim rakipten daha çok ihtiyacımız var. Bu galibiyet ligde bizi çok daha farklı bir konuma getirecektir. Hem sıralama hem gelecek adına. Bu düşünceyle Trabzon maçından sonra ara vermeden çalışmalara başladık. Önümüzde çok fazla zamanımız yok. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. Takımın saha içi saha dışındaki morali son derece iyi. Bunu sahaya yansıtıp cumartesi günü ümit ediyorum ki kendi sahamızda seyircimizin önünde bu maçı kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Taraftarımıza büyük destek düşüyor. Taraftarın bize olan desteği, saha içindeki takıma pozitif etkisi bizi son derece güçlü kılacaktır. Bugün itibariyle de taktiksel anlamda rakibe nasıl oynayacağımızı oyuncular ile çalışacağız" ifadelerini kullandı.