Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Trabzonspor maçında tek düşüncemiz alacağımız puanlar, her türlü puana ihtiyacımız var" dedi.

Mehmet Özdilek, Erzurumspor tesislerinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Süper Lig'in 9. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçını değerlendiren Özdilek, milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini ifade ederek, "Alanyaspor maçından sonra milli takım arası vardı. Bu 15 günlük süreci çok sağlıklı geçirdik. Hem oyuncularla birebir beraber olmak adına hem de sağlıklı çalışma adına çok yoğun bir şekilde bu 15 günü değerlendirdik. Bu hafta itibariyle de pazartesi oynayacağımız Trabzonspor maçına yoğunlaşmaya başladık. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Yine son haftalarda form grafiği, oyun anlayışı yükselen bir takıma karşı oynayacağız. Artık bunlara alışık olmamız lazım. Rakibin ne yaptığı değil, bizim sahada ne yaptığımız önemli. Şu an oyun anlayışımız yeterli değil, zamana ihtiyacımız var. Trabzon'a giderken tek düşüncemiz alacağımız puanlar. Şu an her türlü puana ihtiyacımız var. Her maça tek tek bakıyoruz. Trabzonspor'un kendi evinde güçlü olduğunu biliyoruz. Deplasmanda bir oyun anlayışımız var, alacağımız puanların olduğunu bilen bir takımız” diye konuştu.

“Sehic'i kolay kolay hiçbir takıma vermeyiz”

Galatasaray'ın kaleci Sehic'e talip olduğu iddiaları hakkında konuşan Özdilek, Sehic'i hiçbir takıma vermeyeceklerini vurgulayarak, "Sehic bizim için önemli bir karakter ve bu sene gerçekten çok iyi oynuyor. Takım olarak onun performansına çok ihtiyacımız var. Şu anda bu tür gündemlerle oyuncunun kafasını karıştırmayı çok doğru bulmuyorum. Bizim için önemli olan devre arasına kadar olan süreçte ne kadar puan toplayabiliriz, bütün oyuncularımızın kafasındaki düşünce budur. Bu süreçte de önemli etken oyunculardan birisi de Sehic olacak bizim için. Futbolda bir tabir vardır; atanın ve tutanın iyi olacak. Bizim tutanımız iyi, dolayısıyla onu kolay kolay hiçbir takıma vermeyiz" şeklinde konuştu.

"Sakatlıklar bizi olumsuz yönde etkiledi"

Sakatlıkların takımı ciddi manada etkilediğini ifade eden Özdilek, “Özellikle takımımızda uzun süredir süren sakatlıklar var. Forvetimiz Munsy'nin Alanyaspor maçından önce antrenmanda gözüne top geldi, göz tansiyonunun inişleri ve çıkışları oldu. Son 3-4 gündür stabil gidiyor. Belirli noktaya erişti, cuma günü son bir kontrol yapılacak ve son karar verilecek. Kone yine Alanyaspor maçında sakatlanmıştı iç kasıktan. O da bugün itibariyle tekrar bir testten geçecek ve sanıyorum yarın itibariyle takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Erhan'ın ise ayak bileğinde kemik ödemi var 10 gündür İstanbul'daydı, pazartesi itibari ile şehre geldi ama takımla antrenmana çıkması 7-8 günü bulacak. Yeni transferlerimizden Sefa'nın ayağı kırılmıştı onla da görüşeceğiz Trabzonspor maçında. Sakatlıklar bizi olumsuz yönde etkiledi fakat daha iyi olacağız. Bunların haricinde Egemen ve Khubulov'un sakatlıkları geçti ve takımla birlikte çalışmaya başladılar. Bu hafta bu bizi sevindirdi” açıklamasını yaptı.

"Bu tür statlarda oynamaya alışmalıyız"

Trabzonspor'un taraftarına 'stada gel' çağrısı konusunda değerlendirmelerde bulunan Özdilek, takımının bu tür atmosferlere alışması gerektiğini belirterek, "3 haftadır kazanarak gelen bir Trabzonspor var. Dolayısıyla stat dolu olacaktır ama biz bu tür statlarda oynamaya alışmalıyız. Bu bizde baskı oluşturur mu, zannetmiyorum. Tabi ki deplasmanda alacağınız her puan hanenize artı yazdıracaktır. Dolayısıyla bizim de oradan puanla döneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.