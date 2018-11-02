Mehmetçik, yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Allah'ın izniyle bu ordu özellikle imansız diye çerçevesini çizdiğimiz bütün terör örgütlerinin üstesinden gelecektir.” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığı 2019 yılı Bütçesi üzerine söz alan Milletvekili Aydemir, “Millî heyecan ve şuur içinde millî irade, vicdan ve haysiyetinin temsilcisi olarak yurt içinde ve dışında nefsini vatanın birliği, milletinin bütünlüğü, devletin dirliğine adayan, şairin berceste tanımıyla ‘yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli' olan Mehmetlerimizle gurur duyuyoruz.” ifadesine yer verdi.

Komisyona övgü

Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde yaptığı değerlendirmede Plan ve Bütçe Komisyonunun 25 ve 26'ıncı dönemlerdeki üstün performansına değinen Milletvekili Aydemir, 27'inci dönemde de komisyonun aynı yüksek duruşu serdedeceğine inandığını belirterek, geçmiş dönemde komisyonda görev alan, bu dönemde TBMM'de bulunmayan Milletvekillerini hayırla yad ettiklerini söyledi.

İman dolu göğsüyle mazlum coğrafyalarda da feryatları dindiren kahraman ordumuz

Milletvekili Aydemir, “Türkiye'nin coğrafi vahdetinden sınır ötelerine, sosyal, ekonomik ve vicdani hürriyet taşıyan, yurdunu alçaklara uğratmayan, mabedinin göğsüne namahrem eli değdirmeyen, göğsünü siper edip hayâsız saldırıları durduran ve iman dolu göğsüyle mazlum coğrafyalarda da feryatları dindiren kahraman ordumuzu ifade eden Millî Savunma Bakanlığı 2019 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum.” temennisinde bulundu.

Mehmetçik olmak ayrıcalıktır

Konuşmasında Mehmetçik olmanın bir ayrıcalık olduğuna atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, Yahya Kemal Beyatlı'nın Mehmetçik için kaydettiği, ‘yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli' tasvirini paylaştı. Aydemir, “Millî heyecan ve şuur içinde millî irade, vicdan ve haysiyetinin temsilcisi olarak yurt içinde ve dışında nefsini vatanın birliği, milletinin bütünlüğü, devletin dirliğine adayan, şairin berceste tanımıyla yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli olan Mehmetlerimizle gurur duyuyoruz. Şaik Gökyay'ın kaydıyla vatan için, millet için, devlet için bir gül bahçesine girercesine şu kara topraklara giren şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum, gazilerimize hürmetlerimi sunuyorum.” dedi.

TSK sınır ötesinde de tarih yazıyor

TSK'nın sınır ötesinde de tarih yazdığını belirten Milletvekili Aydemir, “Afrin'den İdlib'e, Mümbiç'ten Fırat ötesine adalet, şefkat ve huzur taşıyan; Zeytindalı'ndan Fırat Kalkanı'na operasyonlarıyla yeni destanlar yazan, içindeki FETÖ'cü iblislerden temizlenerek ordu-millet dayanışmasında tarihî bir dönemi yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına kalbî saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

TSK bütün terör örgütlerinin üstesinden gelecektir

Sunumunun son bölümünde selamlamada bulunan Milletvekili Aydemir Bakan Akar'a hitaben, “Bakanım, size her daim başarı diliyoruz, sizinle iftihar ediyoruz. Allah'ın izniyle bu ordu özellikle imansız diye çerçevesini çizdiğimiz bütün terör örgütlerinin üstesinden gelecektir ve önümüzdeki bütçe de inşallah sulh, salah üzere bir zeminin bütçesini yapacağız” dedi.