Meleklerin Kanatları Kırılmasın Projesi

Proje kapsamında Sınav Kolejinde düzenlenen toplantıya AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcıları İsmet Erdal, Tamer Ekinci, Celal Bilen, Şube Müdürleri Cevat Çimen, Süleyman Duman, Yakutiye Sosyal hizmet merkezi Müdürü Yusuf Yiğit, sınav Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Güllüce, Sınav Koleji Ortaöğretim Müdürü Anıl Çelikdağ, okul öğretmenleri ve AÇSH İl Müdürlüğünden hizmet alan çocuklar katıldı.

Sınav koleji Müdürü Abdullah Güllüce, burada yaptığı konuşmada, kurumlar arası koordinasyonu önemsediklerini belirterek, sosyal sorumluluk projelerinin önemine değindi.

Eğitim kurumlarının sosyal sorumluk konusundaki duyarlılığının önemine değinen Güllüce, “Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde böylesine önemli bir projeyi hayata geçirmek bizim için çok önemli. Projenin hayata geçmesine katkı sağlayan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, projede emeği geçen öğretmen arkadaşlarımız ve rehberlik birimimize teşekkür ediyorum” dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise kurum çalışmaları hakkında bilgi vererek, kurumun önemli bir hedef kitlesi olan çocukların eğitimin toplumsal gelişme açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

İlbaş, çocuklara sunulan hizmeteler konusunda Sınav Kolejinin önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attığını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzurum'da bulunan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle sinerji içerisinde çalıştıklarını belirten İlbaş, “Projeyle hedef kitlemizi oluşturan çocuklarımızın kitap okuma bilincinin artması sağlanacaktır. Ayrıca çocuklarımızın böyle organizasyonlarla bir araya gelmesi sosyal dayanışma ve kaynaşma açısından önem arz etmektedir. Çocuklarımızın eğitimini çok önemsiyoruz, toplumun gelişmesi eğitimle mümkün, Sınav Koleji bu noktada örnek bir sosyal sorumluluk sergilemiştir. Projeye emeği geçen okul yöneticileri v eğitimcilere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşların ardından çocuklara kitap dağıtımı yapılarak, yemek programı düzenlendi.