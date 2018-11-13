Melik Yaşar, AK Parti'den Çat Belediye Başkan aday adayı oldu

Çat ilçesinin sevilen simalarından eski AK Parti İlçe Başkanı Melik Yaşar, AK Parti'den Çat Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı. Kalabalık bir grupla AK Parti Çat ilçe teşkilatına giden Yaşar, “Çat'ın geleceği için bende varım” dedi.

AK Parti'den Çat Belediye Başkanlığı için aday adayı olan ve resmi başvurusunu yapan Melik Yaşar, evraklarını AK Parti Çat İlçe Başkanı Yavuz Yaşa'ya teslim etti.

Başvuru öncesi kendisini yalnız bırakmayan Çatlı hemşerilerine konuşan AK Parti Çat eski İlçe Başkanı Melik Yaşar; "Sizlerin önünde başım dik alnım açık gezebilmenin onur ve gururunu yaşıyorum” diye konuştu.

Melik Yaşar, 2002 tarihinden 2014 tarihine kadar parti olarak Türkiye'de gerçekleşen değişiklikleri hep beraber yaşadıklarını, hem hizmet anlamında hem insani hak ve özgürlükler kapsamında çok ciddi mesafeler kat ettiklerini belirterek, “Bu süreç içerisinde bizlerde sorumluluk sahibi insanlar olarak payımıza düşen görevi hep icra etmenin gayretinde olduk. Uzunca bir süre teşkilatta İlçe yönetim kurulu üyeliği ve İlçe başkanlığı gibi görevlerde bulunduğunu, Türkiye'de bir AK Parti iktidarı var ise bütün Çat halkının bu durumdan faydalanabilmesini, dilek ve temenni ederek AK Partinin bu hizmetlerinden Çat ilçemizin faydalanmasına vesile olmak, Çat halkına hizmet getirebilmek, İlçemizin daha iyi yaşanabilir bir ilçe olması adına Çat Belediye Başkanlığına aday adaylığımı ilan ediyorum.” dedi.

Melik Yaşar; “AK Parti teşkilatçı bir partidir”

AK Partide 2002 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bir emir eri gibi bu davaya hizmet ettiklerini ifade ederek, “Parti olarak 17 yıldan beri Türkiye'nin her yerine hizmet ediyoruz. Türkiye'nin sınırları dışında' da AK Parti'nin hizmetleri devam ediyor. Bize genel merkezimiz, teşkilatlarımız, Cumhurbaşkanımız ne görev verdi ise onu yaptık. Biz partiliyiz AK Partiliyiz. Teşkilatlar her şeyin önünde gelir. AK Parti teşkilatçı bir partidir. “Karar teşkilatın ve genel merkezindir.” şeklinde konuştu.

“Çat halkı kadir şinas bir halktır, o yüzden Çat halkına hizmeti bir borç olarak görüyoruz.” diyen Melik Yaşar sözlerin şu sözlerle devam etti;

“Bu anlamda Çat'a İlçe Başkanı iken nasıl hizmet ettiysek aynı hizmeti daha fazla yapmaya devam edeceğiz. AK Parti Dünyanın birçok yerindeki insanların dil, din, ırk, mezhep gözetmeksizin bulunduğu yerleri imar eden bir partidir. Liderimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durarak seçimlerde tüm belediyeleri alarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Bizim davamız şahıslara yönelik değil hizmete dayalı bir anlayıştır. AK partinin bu hizmet anlayışı belediyelerde' de devam edecek. Türkiye'nin 81 ilinde belediyeleri alarak hizmetlerde çığır açacağımıza ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefi doğrultusunda gideceğimize söz veriyoruz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Melik Yaşar Kimdir?

01.03.1973 yılında Çat'ta dünyaya gelmiştir. İlk ve Orta öğrenimini Çat İlçesinde tamamlayarak, lise eğitimi için Erzurum'a yerleşmiştir. Eğitimini bitirdikten sonra Çat ilçesine geri dönerek ticari hayata atılmıştır. 1994-1995 yılında vatani görevini tamamlamak üzere askere gitmiştir. Kuruluşundan bu yana a gönül verdiği, AK Parti'ye 2001 yılında kayıt olup, aktif olarak sırasıyla 2002-2004 İlçe yönetim kurulu üyeliği ve aynı zamanda Çat 9 Mart Spor Kulübü Başkanlığını yapmıştır, 2004-2014 yılları arasında AK Parti İlçe Başkanlığı görevine seçilip 10 yıl boyunca bu görevini layığı ile yerine getirmiştir.