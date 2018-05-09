Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen’in ortaklaşa düzenlediği ‘’Bir Bilenle Bilge Nesil‘’ ödül töreni Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Törene Erzurum Vali Yardımcısı Muharrem Eligül, Erzurum Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Duman, Erzurum Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Erkan Ciyavul, Erzurum Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, Genç Memur-Sen İl Başkanı Selim Işık, ve yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Ödül töreni İstiklal Marşının okunmasının ardından Abdullah Afrat’ın Kur-An tilaveti ile başladı. Konuşmalardan sonra dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada, “Bugün Erzurum’dayız ‘’Bir Bilenle Bilge Nesil‘’ adı altında yürütülen projemizin 81 ilimizde yapılan final toplantılarının ilkini Erzurum’da gerçekleştiriyoruz. Öğretmen, öğrenci ve kitabı bir araya getirdiğimizde tam 43 bin öğrenci ile bir çalışma yaptık. Bu çalışma çok verimli bir çalışma. Her öğretmene 10 öğrencinin zimmetlendiği ve beraber kitabı okuduktan sonra o kitabın kritiğinin yapıldığı ve daha sonra o kitap üzerine makalenin yazılarak jüri kanalı ile makalelerin derecelendirildiği ve adım adım takip edilen, hiçbir fire verilmeden süreci sonuna kadar götürülebilen bir proje. Bu proje 43 bin öğrenci ile bu anlamda çalışmalar yapıldı, 100 binleri bulan kitap tahlilleri yapıldı. 6 kitap okuyan, 5 kitap okuyan, 4 kitap okuyan, 3 kitap okuyan, 2 kitap okuyan ve 1 kitap okutan illerimiz var. Bunun dönem sonu final toplantıları yapılıyor. Gençlerimizle bir araya geliniyor. Burada hem ödüllerini takdim edeceğiz, hem de bu anlamda öğretmenlimize ve okul idarecilerimize ve organizatörlüğünü yürüten Genç Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen bu anlamda teşekkür edeceğiz. Bu çok güzel bir çalışma olacak. Güzel ülkemizin geleceğini ve imarı nesli nişan noktasında son derece kıymetli bir projedir. Bizler Memur-Sen olarak özelde üyelerin ekonomik ve sosyal mali haklarına odaklı kurulmuş bir teşkilattır. Genelde ülkenin özgürleşmesi, demokratikleşmesi, katılımcı bir demokrasinin tüm kanalları ile Türkiye’de tahkim edilmesi noktasında sorumluluk alınıyor. Vesayetin ülke üzerinden kalkmasında her zaman öncü bir rol oynuyoruz. İnsanlığın genel sorunlarından daha çok kendi sorunlarını bilen duyarlı bir teşkilatız. Ama sosyal sorumluluk anlamında gençlere karşı ülkenin yeni nesle karşı da bir sorumluluğumuz var. Aynı zamanda Eğitim Bir-Sen Başkanı olarak ifade ediyorum, 450 bine yaklaşan üyemizle gençliğe karşı sorumluyuz. Bu yüzden öğretmen, öğrenci ve kitabı bir araya getirebilecek bir proje etrafında buluşalım. Sosyal sorumluluk projesini Türkiye genelinde cari hale getirelim. Sonuçta 43 bin öğrenci ile bire bir çalışma yaptık. Çok kıymetli olan bu çalışmayı yılsonu itibariyle noktalamış durumdayız. 81 ilde buna ilişkin kapanış programları yapıyoruz. Bu programların ilkini deminde dediğim gibi Erzurum’dan gerçekleştiriyoruz. Onun için ben görev alan tüm öğretmen arkadaşlarımıza, onları yüreklendiren okul yöneticisi arkadaşlarımıza, Eğitim Bir-Sen’imize ve Genç Memur-Sen’e, tüm teşkilatlarımıza ve birbirinden kıymetli öğrencilerimize bu anlamda son derece teşekkür ediyorum, iyi bir netice ortaya çıktı, kitapla buluşma en kıymetli eğitim faaliyeti diye düşünüyorum‘’ diye konuştu.