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05 Aralık 2017 16:09

Memur Sen üyelerine koruyucu aile semineri

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce Memur Senin kadın üyelerine yönelik “Koruyucu Aile Hizmeti” kapsamında seminer düzenlendi.

Memur Sen üyelerine koruyucu aile semineri

05 Aralık 2017 16:09


Öğretmen Evinde düzenlenen Önce Kadın Öncü Kadın programın açılışını yapan Memur Sen Kadın Kolları Başkanı Nevra Küzeci, kurumlar arası koordinasyonu önemsediklerini ve eğitim programlarına önem verdiklerini söyledi.


Küzeci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün önemli çalışmalara imza attığını belirterek, sendika olarak paydaşlarıyla ortak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi sosyal çalışmacısı Abdullah Can ise yaptığı sunumda, çocuğun koruyucu aileye ne gibi durumlarda verildiği, koruyucu ailenin ne demek olduğunu, sunulan hizmeti ve süresini, çocuğun devletin kurumlarında yetişirken barınma, beslenme, giyinme, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının nasıl giderildiğini anlattı.




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