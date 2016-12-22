Erzurum Memur Sen tarafından Cuma günü “15 Temmuz Milli İrade Mücadelesi ve Sivil Toplum Konferansı” yapılacak.

Erzurum Memur Sen tarafından Cuma Günü saat 18.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde, Savcı Sayan, Erkan Tan ve Tarkan Zengin’in konuşmacı olarak katılacağı “15 Temmuz Milli İrade Mücadelesi ve Sivil Toplum Konferansı” yapılacak.

Memur Sen Erzurum İl Temsilcisi Abdullah Duman ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Karataş, İHA Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile bir süre görüştü.

Duman ve Karataş, konferansın geniş kapsamlı olacağını ifade ederek, tüm Erzurumluları konferansa davet ettiler.