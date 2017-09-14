Menopoz döneminde psikolojik değişimlere dikkat

Dr. Evrim Aksoy, menopoz dönemin de kadınlar da psikolojik değişimlerin olduğunu söyledi.

Dr. Evrim Aksoy, “Menopoz kadınların fizyolojik ve psikolojik değişim sürecine girdiği doğal bir evredir. Menopoz yaşına kadar devam eden rutin adet kanamasın kesilmesi ile kadınların doğurganlık özelliklerini yitirdikleri bu süreçte, başlıca östrojen hormonu olmak üzere vücudun yapmış olduğu köklü değişimleri içermektedir. Bu nedenle fizyolojik değişim ile beraber yaşanan hormonal değişimler, psikolojik olarak da kadınları etkilemektedir. Özellikle bunun bilincinde olan kadınlar, psikolojik olarak ayrıca etkilenmektedir” dedi.

Bu psikolojik değişimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel farklılıkların, yaşadığı çevre ve aile ortamına bağlı olarak bazı psikolojik sorunlar görülebildiğini ifade eden Op.Dr. Aksoy, “Bu etkenler doğrultusunda bazı kadınlar kadınlık özelliklerini yitirdiğinin, yaşlandığının ve artık eskisi kadar güzel olamayacağı düşüncesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunun yanı sıra sosyoekonomik düzeyi yüksek ve gelişmiş şehirlerde yaşayan kadınlar ise, bu sürecin tamamen bir doğal evreden oluştuğu düşüncesi ile menopoz döneminin şikayetlerini en aza indirgeyerek, olumlu yönlerinden faydalanmaktadır. Sonuç olarak menopoz döneminin kadınlar üzerindeki psikolojik etkisi toplumsal ve kültürel farklılıklara dayanarak değişkenlik gösterir. Ancak genel anlamda kadınların yaşamış olduğu bu sürecin doğal olduğunun kabul edilmesi ve utanılacak bir durum olmadığının farkına varması gerekir. Ayrıca yaşanan bu değişimlerin takip edilmesi ve olumlu yaklaşılması, menopoz döneminin daha sağlıklı bir şekilde atlatılmasına yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Menopoz döneminin kadınlar üzerindeki psikolojik etkisinin hem toplumsal hem de kültürel farklılıklardan dolayı her kadında farklı düzeyde görülmekte olduğunu kaydeden Op.Dr. Aksoy, “Ancak menopoz dönemine bağlı olarak yaşanan psikolojik değişimler içerisinde psikolojik rahatsızlık ya da psikiyatrik bir hastalık söz konusu değildir. Ancak geçmiş yıllarda yaşanan psikolojik rahatsızlıklar menopoz döneminde kişiye göre tekrar edebilmektedir” ifadelerini kaydetti.

Dr. Evrim Aksoy, menopoz döneminde hormonal değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik değişimleri şöyle sıraladı:

“Dikkat dağınıklığı, Depresyon, Uyku bozukluğu, Halsizlik, Devamlı olarak yorgun hissetme, Endişe ve panik hali, Anksiyete, Hafıza problemleri, Motivasyon eksikliği, Tüm bu belirtiler östrojen hormonun azalmasına bağlı olarak vücudun sistematik düzeninde yaşamış olduğu değişikliklerden dolayı ortaya çıkmaktadır.”

Fiziksel aktivite kapsamında yapılan egzersizlerin ve yürüyüşlerin, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan rahatlama sağladığını vurgulayan Op.Dr. Aksoy, “Yoga, pilates ve meditasyon gibi uygulamalar kişinin psikolojik kaygılarından arındırılmasına yardımcı olacaktır. Sağlıklı beslenme ile vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineral ihtiyacı karşılanırken, ruh sağlığı da desteklenecektir. Sigara ve alkol kullanımı insan sağlığını etkileyen başlıca iki önemli faktördür. Sağlık sorunlarının yanında stres faktörünün açığa çıkmasında etkin rol oynayan nikotinden uzak durulması önerilmektedir. Çeşitli alanlarda hobi edinmek, el işleri ve aktivitelere katılmak kişinin psikolojik sorunlarında uzaklaştırılmasına yardımcı olacaktır. Mümkün olabildiğince yalnızlıktan kaçınarak aile bireyleri ile zaman geçirmeye çalışın. Kişinin menopoz dönemiyle baş edememesi halinde mutlaka psikolojik destek alması önerilmektedir” şeklinde konuştu.