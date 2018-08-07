Meralarına el konan çiftçilerden traktörlü eylem

Merkeze bağlı Çiftlik köyünde hayvancılıkla geçinen çiftçiler, iddialara göre köyün 2 kilometre yanında ki havaalanı arazisine katılacak olan merada köyün hayvanlarının otladığını öne sürerek 10’den fazla traktörle konvoy oluşturup yapılan çalışmaları yolu kapatarak durdurdu.

Çiftlik köyü ve havaalanı arazi arasında olan mera aynı zamanda köyün traktör yolu olarak ta kullanıyor. Çiftçiler meranın havaalanı arazisine alındığı takdirde köye gidecek olan yolunda kapanacağını traktörlerle gidilecek tek yolun asfalt yol kalacağını iddia ediyor.

Asfalt yolda trafiği aksattığı ve tehlike sarf ettiği için ot yüklü traktörlerin konulmadığını da ifade ediyorlar.

Çiftlik Köyü Muhtarı Özcan Örs, projeyi iptal ettirene kadar eylem yapacaklarını ifade ederek “ Burası bizim hayvanlarımızı otlattığımız mera burada bizim arazi yolumuz var biz tarlalarımıza buradan gidiyoruz. Burada ki merayı hazine arazisine çevirmişler mera komisyonu hazine arazisinden de havaalanı almış burayı. Burayı şimdi araziye katacaklar biz hayvanlarımızı nereden geçireceğiz nerede sulayacağız biz kendi tarlamıza evimize nereden gideceğiz. Burada ki çalışmaları durdurduk gerekirse biz burada 24 saat nöbet tutacağız toprağımızı vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.