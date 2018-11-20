Mevlid-i Nebi Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile program başladı. Hz Ömer Camii İmam Hatibi Hasan Gür, Kuran-ı Kerim tilaveti devam eden program açılış konuşmasını Oltu İlçe Müftüsü A.Nuri Bayraktutan yaptı. Bayraktutan, “İlçe Müftülüğümüz Mevlidi nebi haftası olarak hicri yılının Rebiülevvel ayının 12'inci gecesinde içine alan haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak ilan etti. Bu hafta boyunca çeşitli etkinlikler yaparak onu anmaktan ziyade onu anlamaya yönelik bir takım faaliyetler yapacağız. Bugün burada onlardan ilkini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Konuşmacı başkanlık uzman vaizi Ahmet Ünal, “Peygamberimiz ve Gençlik başlıklı” Konferansı gerçekleştirdi. Salonu hınca hınç dolduran konuklara Yaz Kuran kursları Etkinlik kitabım Dinimi öğreniyorum kitapları dağıtıldı.