Meydanlı Mahallesinde yol ve su sıkıntısı

İspir ilçesi ile olan karayolu bağlantılarının çok kötü durumda olduğunu belirten Meydanlı Mahallesi sakinleri belediye ekiplerinin önceki yıllar başlattıkları çalışmaların tamamlanmadan yarım bırakıldığını belirtti.

Mahallede alt yapı ve su şebekesi yapım çalışmasına başlandığını ancak köy içi kazılar yapılıp, boruların öylece bırakıldığını ifade eden Meydanlı Mahallesi sakinleri, “20-25 gündür mahallede içme suyu yok. İnsanlar hortumlarla ve taşıma su ile evlerine su taşımakta. Olumsuz şartlar nedeniyle çocukların hastalık riskleri artmakta” dediler.

Meydanlı Mahallesi sakinleri, yol ve su sorunu yüzünden mağdur olduklarını kaydederek Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e yardım çağrısında bulundular.