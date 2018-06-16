MHP aday, başkan ve teşkilatları bayramlaştı

Milliyetçi Hareket Partisi bayramlaşma programı Tavşanlı Park’ta yapıldı.

Törene MHP Genel Başkan Yardımcısı, Erzurum Milletvekili ve Adayı Kamil Aydın, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Ülkü Ocakları Başkanı Haktan Genç, Milletvekili Adayları Şimşek Akpınar, Ahmet Gökhan Yazıcı, Adem Yurdigül, Serhat Kılıç, İzzettin Genç, MHP İlçe Başkanları ve teşkilatları ile kadın kolları mensupları katıldı.

Programda bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Naim Karataş teşkilatlarının ve ülkü ocaklarının fedakarca çalıştığını ancak başarıyı yakalayabilmek için son haftada tempoyu daha da artırmalarını istedi.

Karataş’tan sonra milletvekili adayları birer selamlama konuşması yaptı. Son olarak söz Alan MHP Genel Başkan Yardımcısı, Erzurum Milletvekili ve Adayı Prof. Dr. Kamil Aydın konuşmasında; “Kutlu bir yürüyüşün arefesindeyiz. Bayramlar dargınlıkların küskünlüklerin anlaşmazlıkların sona ermesi için ellerin semaya niyaz edildiği dua edildiği rahmet günleridir. MHP’siz hiçbir siyasi hareket devletin bekasını güvence sağlayacak durumda değildir. Bu kutlu davanın herhangi bir yerinde olmak en büyük şereftir. 24 Haziran yaklaştı. 8-10 civarında seçim yaşadım. Türkiye çok zorlu bir dönemeçte. Bazen farkediyoruz bazen fark edemiyoruz. Allah korusun en küçük bir tökezlemede sırtımıza binmeye çalışan o kadar çok emparyalist güç varki. MHP inşallah TBMM’nde layık olduğu bir seviyede temsil imkanı bulur. Yolumuz Türk İslam ülküsüdür” diye konuştu.

Parti bayramlaşmasının ardından Milletvekili adayları ve teşkilat mensupları Cumhuriyet Caddesi’nde kurulan Ülkü Ocakları çadırına geçerek Ülkü ocakları mensuplarıyla bayramlaştı.

MHP Milletvekili Adayı Şimşek Akpınar Parti ve Ocak bayramlaşmasından sonra da boş durmadı. Yenişehir Belediyesi eski başkanı İsmail Hakkı Asiltürk ile birlikte ilçe teşkilatlarına bayram ziyaretlerinde bulundu.