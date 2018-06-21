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21 Haziran 2018 16:45

MHP adayları, Ali Korkut’u ziyaret etti

Erzurum MHP Milletvekili Adayı Şimşek Akpınar ve İzzettin Genç ile birlikte Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut’u makamında ziyaret etti.

MHP adayları, Ali Korkut’u ziyaret etti

21 Haziran 2018 16:45

Ali Korkut, misafirlerine çay ikramında bulunurken, 24 Haziran seçimleri için başarı dileklerini ifade etti.


MHP milletvekili adayları Şimşek Akpınar ile İzzettin Genç, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut’u makamında ziyaret ettiler. Akınar ve Genç, Belediye personeline de iyi çalışmalar dilediler. Ali Korkut, misafirlerine çay ikram etti. Şimşek Akpınar, Cumhur ittifakının güzel bir Pazartesi gününe uyanması için çalıştıklarını belirterek "Ülkenin ve milletimizin güzel bir Pazartesi gününe uyanmaya ittiyacı var. İnşallah bu destekte halkımızda var. Çalışmalarımız sırasında Yakutiye Belediyemizi ziyaret ettik. Başkanımızın çayını içtik, nazik tavrı için teşekkür ediyorum" dedi.




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