MHP adaylarına Oltu ve Şenkaya’da sevgi seli

Dr. Kamil Aydın ve MHP İl Başkanı Naim Karataş seçim gezileri kapsamında Şenkaya ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiler.

Şenkaya ahalisi tarafından yoğun ilgi gösterilen seçim gezisine MHP Şenkaya İlçe Başkanı Şenay Ören de katıldı. Aydın ve Karataş, Şenkaya seçim gezisi sonrasında Oltu ilçesinde MHP İl Başkanlığının düzenlediği mitinge katıldılar. Mitinge MHP Oltu İlçe Başkanı Mehmet Coşkun da katıldı.

Mitingde konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, “15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün ardından MHP’nin siyasi parti çıkarlarını geri plana iterek, elini taşın altına koyduğunu” belirterek, “Yenikapı ruhunun Cumhur ittifakının başlangıcı oldu. Cumhur İttifakı kısa vadeli siyasi hesapların çok ötesinde ‘önce Türkiye’ diyen bir yaklaşımla kuruldu. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması için kuruldu. Bizlerin mecliste güçlü olması, sesinin gür çıkması gerekir. Bu nedenle desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu. MHP olarak Cumhur ittifakında önemli sorunları çözmeyi başardıklarını kaydeden Aydın, "ülkemiz için 35 kişi mecliste pek çok önemli çalışmaya imza attık. Düne kadar PKK ülkede cirit atıyordu artık bir tanesi bile kafasını kaldıramıyor, biz terör örgütleriyle kararlı mücadele istedik Allah’a şükür gerçekleşti. Taşeron çocuklarına kadro istedik, taşeron işçilere kadro verildi. Bir milyona yakın kardeşimiz bu sayede kadrolarını aldı. KİT’lerde 200 bin kardeşimizin de olduğunu biliyoruz. Bunlara devam edeceğiz Allah’ın izniyle. Asgari ücreti cumhur ittifakı ile bir araya gelip asgari ücreti yükselttik. Vaatlerimiz belli, yeter ki ülkenin önü açılsın, selamete çıksın, ben Oltu’nun sıkıntılarını da Erzurum’un sıkıntılarını da Türkiye’nin sıkıntılarını da biliyorum. Hepsini çözeceğiz inşallah" dedi.

Aydın, OHAL’in güvenlik ve huzur için var olduğunu söyleyerek”, “OHAL’e karşı çıkıyorlar ben bir vatandaş olarak bundan rahatsız değilim. OHAL kalksın diyorlar, Allah için bu vatandaşın yararına mı zararına mı? Bana göre bunun ekonomiye de etkisi yok. Ekonomi üzerindeki algıları yönlendiriyorlar. Sokakta vatandaşımız huzurlu, düne kadar esnalarımıza haraç kesiliyordu, çocuklar dağa kaldırılıyordu, ama şimdi OHAL olunca meczubun biri üzerine bombayı sarıp da onlarca insanı katledemiyor. Araçlara tonlarca bombayı yükleyip insanlarımızın canını yakamıyorlar” ifadelerini kullandı. Miting sonrası Oltu Esnafı iş yerlerinde ziyaret edildi.