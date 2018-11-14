MHP Aziziye İlçe teşkilatı çalışmalarıyla göz dolduruyor

Aday adayları müracaatlarını alan ilçe yönetimi, bir yandan da meclis üyelikleri için müracaat topluyor. Şimdiden 17 aday adayının başvurduğu ilçede başkan Murat Karadaş yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çekiyor.

Partinin kapılarının herkese açık olduğunu belirten Murat Karadaş, “ İlçemizde hemen herkesle temas halindeyiz, insan odaklı çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ilçe halkından da takdir görüyor. Bir önceki seçimlerde rakip partiyle oy farkımızı 9 bin'e kadar düşürdük, bu seçimlerde Allah'ın izniyle Aziziye'de seçimi biz kazanacağız” dedi.

“Dadaşkent ve Ilıca bölgelerinin sorunlarına hakimiz” diyen, ilçe başkanı Karadaş, “ Milliyetçi Hareket Partisi olarak, hiçbir ayrım gözetmeden ilçe halkının emrindeyiz. Ben ve yönetimimin gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Partimiz gece geç saatlere kadar açık, telefonlarımız 24 saat açık. İnsanlar bizlere kolay ulaşıp, sorunlarını iletiyorlar. Bu güne kadar bir çok hemşerimizin sorununu çözmek nasip oldu.” dedi.

Bütün aday adaylarına eşit mesafede durduklarını belirten Karadaş, “ Aziziye ilçemiz için en hayırlı isim kimse adaylığını Rabbim ona nasip etsin. Aday adaylarının çok olması Aziziye ilçe teşkilatının yaptığı çalışmaların, hazırladığı ortamın bir ürünüdür, bu anlamda bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.