MHP Erzurum 27. dönem milletvekili aday adayları tanıtıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı 27. Dönem milletvekilliği aday adayları tanıtım toplantısı Tarihi Müceldili Konağında gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Milletvekilleri aday adayları ve partililer katıldı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Erzurum’dan 35 aday adayının olduğunu seçimlere kadar cumhur ittifakını iktidar yapmak için canla başla çalışacaklarını ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyetini kuşatmak isteyen ihanet odaklarına karşı eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ortaya koyarak, onların çirkin senaryolarını felce uğratan Türk Dünyasının Bilge Lideri Genel Başkanımız Dr. Devlet Bey’e bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Türk’ün istiklal ve istikbal mücadelesinin ezeli ve ebedi savunucuları; şer odaklarının korkulu rüyası, Türkiye Cumhuriyetinin yegâne gücü ve umudu olan siz değerli ülküdaşlarımla bir arada olmaktan şeref duyuyorum. Kıymetli ülküdaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı olarak 24 Haziran 2018 seçimlerinin Türkiye Cumhuriyeti için tarihi bir kavşak noktası olduğunun bilincindeyiz. Bunun içindir ki milletimiz için talihli bir sonuç olacağına yürekten inandığımız Cumhur ittifakını iktidar yapmak için tüm dinamiklerimizi harekete geçireceğiz. Biliyor ve inanıyoruz ki Cumhur ittifakının zaferiyle taçlanacak olan 24 Haziran, milletimizin kaderine hükmetmek isteyen mihrakların sinsi çalışmalarının iflası, Türkiye Cumhuriyetinin temiz ve aydınlık geleceğinin ise inşası olacaktır” dedi.

Daha sonra, MHP’nin milletvekili aday adayları da kendini tanıtarak MHP davasına hizmet edecekleri sözünü verdi.