MHP Erzurum İl Başkanlığı seçim gezilerine hız verdi

Erzurum’un bütün ilçelerine yönelik seçim çalışmalarını aynı anda başlatan MHP İl Başkanı Karataş, Çat’ta vatandaşlarla bir araya geldi. MHP Çat İlçe Başkanı Yılmaz Polat’ın da katıldığı seçim gezisinde, Türkiye’nin aydınlık günlerinin Cumhur ittifakının iktidarıyla orantılı olduğunu dile getiren İl Başkanı Naim Karataş, "Cumhur ittifakının başarısı için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını" belirterek sözlerine şöyle devam etti: "24 Hazirana kadar yorulmayı unutacağız, Türk Milletini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmanın nihai yolunun, Cumhur ittifakını iktidara taşımakla gerçekleşeceğine inancımız tamdır. Bunun içindir ki gecemizi gündüzümüze katmaktan asla geri durmayacağız. Göreve geldiğimiz günden buyana ilçelerimize yönelik sık sık gezi düzenleyerek hemşehrilerimizle bir araya geldik, onlardan almış olduğumuz dönütler bize göstermiştir ki Erzurum’da Cumhur ittifakı yüksek bir oy oranına sahip olacaktır."

İl Başkanı Karataş seçim gezisini Çat esnaflarını iş yerlerinde ziyaret ederek tamamladı.